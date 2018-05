Snake Eyes, arriva lo spin-off di G.I. Joe

Di Federico Boni venerdì 11 maggio 2018

Un nuovo giocattolo Hasbro sbarca al cinema. Snake Eyes.

La Paramount Pictures è al lavoro sul primo spin-off ufficiale di G.I. Joe, interamente dedicato al personaggio di Snake Eyes. Ad indossarne gli abiti, nei due film in live-action, Ray Park.

Evan Spiliotopoulos, visto all'opera con La bella e la bestia e Il cacciatore e la regina di ghiaccio, scriverà la sceneggiatura, con Brian Goldner produttore. A darne notizia l'Hollywood Reporter.

Snake Eyes è indubbiamente uno dei personaggi più importanti e popolari dell'universo G.I. Joe. È apparso per la prima volta in una linea di giocattoli nel 1982. Nel 2015 si parlò di un universo cinematografico interconnesso Hasbro tra G.I. Joe, Micronauts, Visionaries, M.A.S.K. e ROM: SpaceKnight, ma da allora non si sono più avute notizie a riguardo. Fino ad oggi. Il primo live-action di G.I. Joe, uscito nel 2009, incassò solo 302,469,017 dollari dopo esserne costati 200, mentre il sequel del 2013 arrivò ai 375,740,705 dopo esserne costati 130.

Fonte: Comingsoon.net