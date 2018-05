Rabid - Sete di sangue, arriva il remake

Di Federico Boni venerdì 11 maggio 2018

Le sorelle Soska per il remake di Rabid.

Uno dei primissimi film del maestro David Cronenberg andrà incontro ad un remake. Stiamo parlando di Rabid - Sete di sangue, horror del 1977 che il regista girò poco dopo Il demone sotto la pelle. Laura Vandervoort indosserà gli abiti della protagonista, 41 anni or sono andati a Marilyn Chambers, come annunciato dalla Film Mode Entertainment di Clay Epstein.

A dirigere la pellicola le sorelle Soska, Jen e Silvya, registe di See No Evil 2, Vendetta e American Mary. Co-sceneggiatore al loro fianco, John Serge. Traendo ispirazione dalla pellicola originale, il remake seguirà Rose, giovane donna che, dopo un incidente che la lascia sfregiata, viene sottoposta a un trattamento radicale di cellule staminali mai testato. Al suo risveglio Rose ritrova la sua bellezza, ma per sopravvivere dovrà succhiare il sangue, come una vampira.

Michael Walker, Paul Lalonde e John Vidette di Back 40 Pictures produrranno la pellicola, venduta oggi in mezzo mondo al mercato del Festival di Cannes.



Fonte: Comingsoon.net