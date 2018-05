Death of Superman: trailer del nuovo film d'animazione DC

Di Pietro Ferraro sabato 12 maggio 2018

The Death of Superman: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film d'animazione DC diretto da Jake Castorena e Sam Liu.

Warner Bros. ha reso disponibile un primo trailer del nuovo film d'animazione Death of Superman che arriva dopo un primo adattamento della celebre saga a fumetti nel film d'animazione Superman: Doomsday del 2007.

Il trailer ci mostra l'arrivo di Doomsday sulla Terra e la conseguente e brutale battaglia con i vari membri della Justice League che si troveranno di fronte ad un nemico di proporzioni apocalittiche.

In The Death of Superman, quando un gigantesco mostro emerge dal suo sepolcro e inizia una furiosa distruzione senza un apparente obiettivo, la Justice League viene rapidamente chiamata a fermare la colossale forza della natura. Ma presto diventa evidente che solo Superman può resistere alla mostruosità che è stata soprannominata Doomsday. Combattendo attraverso tutta l'America, i due lottano fino a raggiungere il cuore di Metropolis. Rispondendo colpo su colpo Superman alla fine pone termine alla minaccia di Doomsday dopo aver sferrato un ultimo colpo per poi crollare a terra.

"La morte di Superman" è stato pubblicato nel 1992 dando vita ad una saga concepita da Mike Carlin, Dan Jurgens, Roger Stern, Louise Simonson, Jerry Ordway e Karl Kesel. La saga completa è stata pubblicata con il titolo "La morte e il ritorno di Superman".

Quando la DC ha ucciso Superman, la morte del supereroe è diventato un fenomeno globale e parte della cultura pop. Nel mondo di DC Comics, Superman è rimasto morto per qualche tempo, ma in seguito è stato riportato in vita come è consuetudine dei fumetti. Warner Bros. adatterà anche la seconda parte di questa storia in un film d'animazione che si occuperà della "resurrezione" di Superman e che arriverà nel 2019.

Il fumetto "La morte di Superman" ha generato romanzi, videogiochi, linee di action figures ed è stato citato in due film dell'Universo Esteso DC: Batman v Superman: Dawn of Justice e Justice League.

The Death of Superman, diretto da Jake Castorena (Scooby-Doo & Batman: The Brave and the Bold) e Sam Liu (Batman: The Killing Joke), vede la partecipazione di un cast di doppiatori che include Jerry O'Connell (Superman), Rebecca Romijn (Lois Lane), Rainn Wilson (Lex Luthor), Rosario Dawson (Wonder Woman), Nathan Fillion (Lanterna verde), Christopher Gorham (Flash), Matt Lanter (Aquaman), Shemar Moore (Cyborg) e Jason O'Mara (Batman).

Warner Bros. deve ancora fissare una data di uscita ufficiale, ma il film è previsto in Blu-ray / DVD e piattaforme digitali per l'estate.

