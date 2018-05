Stasera in tv: "Segreti Mortali" su Rete 4

Di Pietro Ferraro sabato 12 maggio 2018

Rete 4 stasera propone Segreti Mortali (House of Deadly Secrets), film thriller del 2017 diretto da Doug Campbell.

Cast e personaggi

Angie Patterson: Maggie Richards

Diane Robin: Helen

George Woods: Gene

Michaël Mathys: Ross

Patty McCormack: Sylvia Holmes

Phillip Boyd: Zeke

Violet Hicks: Eva

Rod Sweitzer: Detective Kincaid





La trama

Maggie (Angie Patterson) si è separata dal marito e per cominciare una nuova vita decide di cambiare aria e casa, trasferendosi con la figlioletta di otto anni Eva (Violet Hicks) in un nuovo quartiere all'apparenza molto tranquillo e rassicurante. Dopo il trasloco Maggie conosce la sua nuova vicina di casa Sylvia (Patty McCormack) da cui apprende un fatto che la lascia inquieta: la casa in cui si è appena trasferita con la figlia, quaranta anni prima è stata teatro della misteriosa scomparsa della figlia dei precedenti proprietari. Dopo la scomparsa della loro figlia pare che la la coppia sia sprofondata nella follia, con la moglie finita in carcere per l'omicidio di suo marito. Dopo aver saputo di questi fatti, Maggie comincia a sperimentare ansia e strani eventi che le fanno sospettare che la casa in cui si è trasferita non sia il rifugio sicuro e rassicurante che appare.





Curiosità