Sharknado 6: Syfy annuncia la data ufficiale di messa in onda

Di Pietro Ferraro sabato 12 maggio 2018

Syfy ha confermato una data ufficiale di messa in onda di Sharknado 6, sequel che concluderà il franchise The Asylum.

Sharknado 6 ha una data di messa in onda ufficiale, con Syfy che ha comunicato che l'ultimo film della serie Sharknado arriverà domenica 19 agosto.

Syfy celebrerà l'uscita di Sharknado 6 con un'intera settimana di programmazione a tema. La programmazione, che si svolgerà da domenica 12 agosto a domenica 19 agosto e culminerà con la premiere di Sharknado 6, includerà anche Blu Profondo 2, Nightmare Shark e 6-Headed Shark Attack con l'aggiunta di una maratona dei primi cinque film di Sharknado.

Il nostro eroe Fin (Ian Ziering) ha combattuto squali in tutto il mondo, ma in Sharknado 6 affronterà un nuovo livello di sfida, il viaggio nel tempo. Nei momenti finali di Sharknado 5: Global Swarming, Fin è stato visto vagare da solo sulla Terra dopo un evento apocalittico. Ora deve viaggiare indietro nel tempo per fermare lo Sharknado che ha dato inizio a tutto. Fin e la sua banda saranno in grado di sistemare le cose e salvare il mondo una volta per tutte? Una produzione di The Asylum, Sharknado 6 è diretto da Anthony C. Ferrante e basato su una sceneggiatura originale di Scotty Mullen.

Sembra che quest'ultimo film toccherà nuove e gloriose vette di follia da B-movie con dinosauri, Noè e anche gli immancabili nazisti. Anthony C. Ferrante ha diretto ogni film del franchise, quindi sembra giusto che sia lui a concludere la saga. Ancora nessun cameo è stato annunciato, ma per quanto riguarda il cast principale confermato il ritorno di Tara Reid, Vivica A. Fox e Cassie Scerbo.

Sharknado ha debuttato nel 2013 e si è trasformato in un inatteso e travolgente fenomeno che di film in film ha portato alla distruzione del mondo intero. Sharknado 6, come afferma SyFy, concluderà definitivamente il franchise, ma vedremo se un eventuale exploit di ascolti farà cambiare idea ai produttori.

Fonte: SyFy Wire