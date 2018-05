Siberia: prima immagine ufficiale del crime-thriller con Keanu Reeves

domenica 13 maggio 2018

Disponibile via Deadline la prima immagine ufficiale di Siberia, il nuovo crime-thriller con protagonisti Keanu Reeves, Alex Winter e Molly Ringwald nei panni della moglie del personaggio di Reeves, un commerciante di diamanti americano che vende diamanti blu di dubbia provenienza ad acquirenti in Russia.

Molly Ringwald in un'intervista ha rivelato di essersi divertita molto a lavorare sul set con Keanu Reeves.

Siberia è un film che ho girato con Keanu Reeves dove interpreto sua moglie, ho un ruolo di supporto nel film, non l'ho ancora visto, ma mi sono divertita molto a lavorare con lui. È un ragazzo davvero simpatico e sono una sua grande fan da molto tempo.

La trama di Siberia vede Keanu Reeves nei panni di Lucas Hill, che si innamora ed instaura una relazione ossessiva con la proprietaria di un bar russo dopo che i suoi affari con i diamanti prendono una brutta piega.

Il film descritto come diverso da qualsiasi thriller romantico attualmente in circolazione è diretto da Matthew Ross e scritto da Scott B. Smith da una storia di Stephen Hamel. Il film vede la partecipazione di Keanu Reeves (Matrix, John Wick) e Ana Ularu (Inferno, Emerald City), con ruoli di supporto per Molly Ringwald (Riverdale, Jem e le Holograms) e Pasha Lychnikoff (Ray Donovan, Shameless).

