Deadpool 2: Thanos e Cable di Josh Brolin si fondono in una scultura "mash-up" di un fan (video)

Di Pietro Ferraro domenica 13 maggio 2018

Thanos e Cable di Josh Brolin ibridati in una spettacolare scultura realizzata da un fan.

Josh Brolin dopo aver interpretato il "Titano Pazzo" Thanos nel recente Avengers: Infinity War, il prossimo 15 maggio approderà di nuovo nei cinema italiani in Deadpool 2 nei panni del mutante Cable. Ora un fan con una spiccata vena artistica ha deciso di miscelare i due personaggi di Brolin in un'unica scultura e il risultato è davvero d'impatto.

Deadpool 2: promo video 'Deadpool & Beckham' e nuove locandine ufficiali Ryan Reynolds torna nei panni del mercenario chiacchierone nel sequel "Deadpool 2" - Al cinema dal 15 maggio 2018.

La nuova scultura "mashup" di Cable e Thanos è stata realizzata dall'artista Steven Richter, che ha già realizzato impressionanti statue di Chewbacca e Hulk nonché una scultura in 3D dell'iconico Guanto dell'Infinito. Il busto è basato su taglio di capelli e cibernetico occhio luminoso di Cable fissati sulla forma del viso di Thanos, incluso il suo strano mento preso in giro da Star-Lord durante una scena di "Infinity War". Richter ha anche pubblicato un video di 4 minuti che illustra tutto il duro lavoro svolto per scolpire il busto, completo di un occhio che si illumina.

Josh Brolin ha convinto critica e fan nei panni di Thanos e le prime reazioni a Deadpool 2 hanno elogiato anche la sua interpretazione di Cable. L'attesissimo sequel di Deadpool è stato anche sottoposto a nuove riprese per aggiungere ulteriori scene di Brolin al montaggio finale su richiesta del pubblico dopo alcune proiezioni di prova.

Con Avengers 4 all'orizzonte e il film della X-Force in arrivo ci sarà ancora molto da vedere dei Cable e Thanos di Josh Brolin, senza contare che Brolin è anche nel cast di Soldado aka Sicario 2, il sequel diretto da Stefano Sollima in arrivo nelle sale italiane il 18 ottobre 2018.

Fonte: Steven Richter