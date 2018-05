Box Office Usa, Avengers: Infinity War è inarrestabile - 1.6 miliardi di dollari worldwide

Di Federico Boni domenica 13 maggio 2018

3° weekend da urlo per Avengers: Infinity War.

Un altro weekend da mattatore unico. L'ultimo, visto l'imminente arrivo di Deadpool 2. Prosegue la folle corsa di Avengers: Infinity War al box office americano, con altri 62 milioni di dollari incassati in 72 ore e un totale casalingo di 547,829,103 dollari. E' un dominio assoluto Disney, questo 2018, dopo i 696,186,611 dollari firmati Black Panther. L'ultima pellicola Marvel ha raggiunto i 1,606,829,103 dollari worldwide, con il muro del miliardo internazionale che è caduto grazie al debutto cinese, superando proprio i 1,341,379,495 dollari del film diretto da Ryan Coogler. Caduti a tempo di record i 1,518,812,988 dollari di Avengers, uscito nel 2012 e fino ad oggi principale incasso Marvel di sempre. Infinity War è diventato il 5° maggior incasso worldwide di tutti i tempi, dietro Avatar, Star Wars: VII, Titanic e Jurassic World, ormai prossimo a cedere il 4° posto con i suoi 1,671,713,208 dollari.

Dietro il cinecomic buon debutto per Life Of The Party, comedy di Ben Falcone con Melissa McCarthy. 18.5 milioni all'esordio per il titolo Warner, che ha così battuto l'altro debuttante Breaking In, thriller Universal di James McTeigue partito con 16.5 milioni. A quota 29.5 è arrivato Overboard, seguito dai 170 milioni del sorprendente A Quiet Place, dai 44 di I Feel Pretty, dai 89 di Rampage (397 in tutto il mondo), dai 7 di Tully, dai 58 di Blockers, dai 2 di RBG e dai 696 di Black Panther, ormai prossimo ad abbandonare la Top10 dopo 13 settimane da urlo. Il suo è il 3° maggior incasso americano di sempre, inflazione esclusa, dopo i 936 milioni di Star Wars VII e i 760 di Avatar. Da segnalare i 573.2 milioni di dollari worldwide raggiunti da Ready Player One, maggior incasso di Steven Spielberg dal 2008 ad oggi.

Weekend molto atteso anche il prossimo grazie alle uscite di Book Club, comedy Paramount con Diane Keaton e Jane Fonda; Show Dogs e soprattutto Deadpool 2, chiamato a far meglio dei sorpendenti 132 milioni al debutto del 1° capitolo, uscito nel 2016.