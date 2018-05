Halloween, reshoot per l'horror Blumhouse

Di Federico Boni domenica 13 maggio 2018

Riprese aggiuntive per l'undicesimo atteso Halloween.

Halloween 2018: descrizione trailer, reazioni e nuovi dettagli sulla trama Reazioni molto positive alle prime immagini del nuovo film di Halloween proiettate al CinemaCon 2018. Le riprese del nuovo Halloween sono terminate a febbraio, eppure troupe e cast della pellicola torneranno a Charleston, nella Carolina del Sud, per alcuni reshoots. Parola di Bloody-Disgusting.

Secondo quanto riferito dal sito, il film andrà incontro ad alcune riprese aggiuntive per modificare il finale, a seguito di un misterioso test screening che avrebbe convinto la produzione a rimetterci mano. Il nuovo Halloween, che uscirà il 19 ottobre 2019, sarà l'undicesimo capitolo della saga, nata nel 1978 con John Carpenter alla regia.

Dietro la macchina da presa, in questo caso, David Gordon Green, con Jamie Lee Curtis di nuovo della partita negli iconici abiti di Laurie Strode, 40 anni or sono sfuggita alla furia omicida di Michael Myers e da allora perseguitata. Judy Greer sarà Karen Strode, figlia della Curtis, con Andi Matichak nei panni di Allyson, nipote di Laurie Strode. Il personaggio della Curtis venne ucciso in Halloween: Resurrection, nel 2002, ma questo nuovo Halloween ignorerà molti dei sequel andati in scena negli ultimi decenni, seguendo una sua linea temporale. La Curtis è già apparsa in quattro film della serie, ovvero il primo storico capitolo, il sequel del 1981, Halloween H20: 20 Years Later 1998 e per l'appunto Resurrection. John Carpenter farà da produttore esecutivo nonché consulente creativo di questo film, al fianco del nuovo re dell'horror Jason Blum.

Fonte: Comingsoon.net