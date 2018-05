Kevin Feige conferma: 'ci sono piani anche per Ms. Marvel'

Di Federico Boni domenica 13 maggio 2018

Non solo Captain Marvel. Lo studios rilancia con un'altra supereroina. Kamala Khan.

Captain Marvel sarà la prima supereroina Marvel ad avere un film tutto suo, l'8 marzo del 2019, ma probabilmente non sarà l'unica ad avere tale onore. Kevin Feige ha infatti confermato alla BBC che in un prossimo futuro potremmo vedere in sala anche Kamala Khan, ovvero Ms. Marvel.

'In questo momento stiamo facendo Captain Marvel. Sono in corso le riprese con Brie Larson. Ms. Marvel, che è un altro personaggio dei fumetti, un’eroina musulmana ispirata da Captain Marvel, è sicuramente in lavorazione, più o meno. Abbiamo dei piani in proposito, dopo che avremo introdotto Captain Marvel'.

Ms. Marvel è stata ideata nel 1977 da Gerry Conway e John Buscema, come controparte femminile di Capitan Marvel e alter ego di Carol Danvers. Kamala Khan, nata nel 2013, è una ragazza di sedici anni di origine pakistana del New Jersey che ammira molto la Danvers ed acquisisce accidentalmente il potere della superelasticità, entrando a a far parte dei Vendicatori.

Marvel is planning to do Miss Marvel after Captain Marvel y’all



Muslims. Prepare to finally be represented. pic.twitter.com/SKFofLDmBt — R O D Y ⚡️ IW SPOILERS (@StaarksHeart) 12 maggio 2018

Fonte: Comingsoon.net