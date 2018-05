Willow 2: Ron Howard aggiorna sul sequel

Di Pietro Ferraro lunedì 14 maggio 2018

Ron Howard parla del fantasy "Willow" come fonte d'ispirazione di "Solo: A Star Wars Story" e accenna ad un potenziale spin-off.

A 30 anni dall'originale Ron Howard ha confermato che ci sono discussioni in corso per un Willow 2 ora che il regista ha terminato Solo: A Star Wars Story. L'originale Willow, diretto da Howard, uscì nel 1988 e non fu il grande successo che Lucasfilm aveva sperato, ma nonostante la tiepida accoglienza sul versante degli incassi, l'avventura del piccolo Nelwyn si è guadagnata negli anni un seguito di culto.

Ron Howard ha parlato di un possibile Willow 2 per anni, ma ora sembra che il progetto stia prendendo corpo. In una nuova intervista per promuovere l'imminente "Solo", è stato chiesto a Ron Howard di un potenziale sequel di Willow, e il regista ha rivelato che il sequel è in discussione, aggiungendo che Willow è stato uno dei film che hanno influenzato "Solo". A quanto sembra il nuovo film di Willow non sarebbe un sequel diretto, ma sarebbe ascrivibile nella categoria degli spin-off.

Non voglio dire troppo, ma c'è una chiacchierata in corso su Willow, non lo chiameremmo Willow 2, penso che si concentrerebbe molto su Elora Danan, anche se Willow dovrà essere significativamente coinvolto.

Sembra che il ritorno di Ron Howard in Lucasfilm darà vita a diversi progetti e Willow 2 a quanto pare sarà uno di questi. Warwick Davis protagonista dell'originale non ha praticamente mai smesso di lavorare con Lucasfilm con ruoli in molti film di Star Wars. Davis è meglio conosciuto per aver interpretato l'Ewok Wicket in "Il Ritorno dello Jedi" e l'attore ha anche una parte in "Solo". Quindi un ritorno di Warwick nei panni di Willow è più che probabile.

Per quanto riguarda il modo in cui Willow ha influenzato Solo: A Star Wars Story, Ron Howard afferma di aver pensato molto al film mentre creava l'ultimo spin-off di Star Wars. In particolare Howard fa un acenno al Madmartigan di Val Kilmer, rivelando che un personaggio di Solo, che il regista non ha rivelato, presenta alcune delle stesse caratteristiche del guerriero interpretato da Kilmer.

Ho pensato a quel film molto mentre stavo lavorando a "Solo" perché ci sono certe scene, specialmente riguardo ad alcune delle cose di Madmartigan, che ricordano un personaggio con quel tipo di tracotanza e spavalderia. Alcune cose come lo humour e l'azione di Willow sono state qualcosa che mi hanno ispirato nel fare "Solo".

Anche se nulla è stato confermato ufficialmente, sembra che Willow 2 potrebbe superare la fase di pio desiderio ed entrare ufficialmente in sviluppo; bisognerà capire a quale formato si rivolgerà questo potenziale spin-off che potrebbe anche materializzarsi come una serie tv.

Fonte: ComicBook