Dalì Land, Ezra Miller e Ben Kingsley saranno Salvador Dalí al cinema

Di Federico Boni lunedì 14 maggio 2018

Salvador Dalí, la sua vita diventa film.

La vita di Salvador Dalí diventerà biopic cinematografico, con Mary Harron, regista American Psycho e I Shot Andy Warhol, dietro la macchina da presa. A darne notizia Deadline. Dali Land il titolo della pellicola, che vedrà due attori interpretare il leggendario pittore spagnolo.

Ezra Miller, già Flash per la Warner/Dc Comics, e Ben Kingsley, premio Oscar negli abiti di Gandhi. A completare il cast Frank Dillane, Lesley Manville e Tim Roth. La Manville sarà l'ultima moglie di Dalì, Gala Éluard. Il film sarà ambientato negli anni '70, volando da New York alla Spagna, tra feste luccicanti e battaglie private in un universo artistico inondato da soldi e drammi. Tutto, o quasi, sarà visto attraverso gli occhi di un assistente del pittore. Kingsley indosserà i panni di un Dalì 'anziano', mentre Miller, attraverso gli immancabili flashback, quelli di un Salvador più giovane.

Nel 2008 fu Robert Pattinson a riportarlo in vita in Little Ashes di Paul Morrison.

Fonte: Nylon.com