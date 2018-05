Margot Kidder, è morta la storica Lois Lane di Superman

Di Federico Boni lunedì 14 maggio 2018

E' morta la prima storica Lois Lane di Superman.

E' stata trovata senza vita nella sua casa nel Montana Margot Kidder, deceduta all'età di 69 anni. A divulgare la notizia il sito TMZ. Nata il 17 ottobre 1948, la Kidder è passata alla storia per aver interpretato Lois Lane nei primi quattro Superman cinematografici. Al suo fianco, immancabile, Christopher Reeve.

Margot si è fatta strada anche nell'horror e nel thriller, grazie a titoli come Le due sorelle di Brian De Palma, uscito nel 1972, e allo slasher Black Christmas (Un Natale rosso sangue), del 1974. L'anno dopo il primo Superman, nel 1979, prese parte anche ad Amityville Horror. Nel 1987 il suo quarto ed ultimo Superman. Negli anni '2000 la Kidder ha ritrovato l'Universo Clark Kent grazie alla serie tv Smallville, con due episodi in cui interpretò l'ambigua Bridgette Crosby.

Lunghissima la carriera televisiva, che la vide vincere un Emmy per la sua apparizione in un episodio di R. L. Stine's The Haunting Hour, mentre è del 2009, con Halloween II, la sua ultima apparizione cinematografica. Nel 1990 un grave incidente la costrinse a letto per due anni, mentre nel 1996 le venne diagnosticata un disordine bipolare. Una crisi che fece clamore, perché Margot venne ritrovata nuda dopo 4 giorni di ricerche, in una boscaglia, dalla polizia di Los Angeles, in uno stato di ansia e con diversi denti mancanti. Venne ricoverata in una clinica psichiatrica.

Tre divorzi e una figlia, Maggie McGuane, che le ha dato due nipoti. Ci piace immaginarla così, tra le nuvole con il 'suo' Christopher Reeve, scomparso nel 2004.

Fonte: Comingsoon.net