The Laundromat, Meryl Streep protagonista del nuovo film di Steven Soderbergh

Di Federico Boni lunedì 14 maggio 2018

Meryl Streep sarà diretta dal regista di Traffic.

Secrecy World, un film sui Panama Papers per Steven Soderbergh Steven Soderbergh porterà al cinema lo scandalo Panama Papers. Incassata la 21esima nomination agli Oscar con The Post, Meryl Streep prenota con largo anticipo la 22esima grazie a The Laundromat, nuovo film di Steven Soderbergh. Ad annunciarlo l'Hollywood Reporter. La Streep, che avrà un ruolo da protagonista, raggiunge così Gary Oldman e Antonio Banderas. Ad occuparsi dello script Scott Z. Burns, già visto all'opera con Soderbergh in The Informant!, Contagion e Side Effects, con Netflix seriamente interessato al progetto.

Il film è tratto da Secrecy World, libro d'inchiesta del giornalista Jake Bernstein, vincitore del premio Pulitzer. Al centro della storia i Panama Papers, documenti confidenziali creati dallo studio legale panamense Mossack Fonseca che fornirono informazioni dettagliate su oltre 214.000 società offshore, includendo le identità degli azionisti e dei manager. Di fatto la più grande diffusione non autorizzata di documenti governativi avvenuta nella storia degli Stati Uniti d'America.

Lawrence Gray produrrà il tutto al fianco di Michael Sugar, Burns e Soderbergh. Bernstein farà da produttore esecutivo. L'infaticabile Streep sarà a breve in sala con Mamma Mia 2 e Il ritorno di Mary Poppins.

Fonte: Comingsoon.net