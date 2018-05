Solo: Harrison Ford ha visto il film e lo ha apprezzato

Di Pietro Ferraro mercoledì 16 maggio 2018

Alden Ehrenreich rivela che Harrison Ford ha visto e apprezzato "Solo: A Star Wars Story".

Nonostante le reazioni positive alle prime proiezioni, la firma del veterano Ron Howard e filmati promozionali piuttosto promettenti, tra i fan di Star Wars serpeggia ancora una certa preoccupazione sulla reale qualità dello spin-off Solo: A Star Wars Story che arriverà nei cinema italiani il prossimo 23 maggio. Ora giunge un'ulteriore rassicurazione dall'originale attore di Han Solo, Harrison Ford, che pare abbia visto il film e dato il suo parere.

Recentemente i due interpreti di Han Solo, Harrison Ford e Alden Ehrenreich, si sono incontrati, con Ford che ha fatto un'improvvissata ad Ehrenreich durante un'intervista con Entertainment Tonight. È stato certamente un momento divertente e sorprendente per Ehrenreich, con l'attore 28enne che ha poi rivelato la reazione di Ford al film.

E' talmente importante sapere che ha genuinamente apprezzato il film...È davvero forte. E' davvero emozionante.

In realtà la sopresa di Ford ad Alden Ehrenreich non è stato il loro primo incontro. Il nuovo Han Solo in realtà ha incontrato Ford prima ancora che la produzione del film prendesse il via.

Non mi sembrava giusto farlo senza incontrarlo....Originariamente dovevamo essere io, i registi [Phil Lord e Chris Miller] e il capo dello studio [Kathleen Kennedy]. In seguito, dopo aver fissato l'incontro, ero solo io. L'ho incontrato in un hangar per aerei con cinque aeroplani intorno a noi, poi siamo andati a pranzo, è stato fantastico. Mi ha detto: "se qualcuno chiede, dì loro che ti ho detto tutto quello di cui hai bisogno sapere, che non ti è permesso di dire nulla e che "è andata bene".

Per chi conosce bene Harrison Ford, sa che l'attore nonostante abbia interpretato uno dei personaggi più iconici di Star Wars, non è mai stato un fan della saga, il che è parte del motivo per cui ha insistito affinché il suo personaggio venisse ucciso all'inizio della nuova trilogia.

Il fatto che Harrison Ford abbia davvero apprezzato "Solo: A Star Wars Story" è una grande notizia per tutti i fan di Star Wars preoccupati per un'operazione che definire rischiosa è un eufemismo. Ford non l'ha detto durante un'intervista o come atto dovuto in qualche spot promozionale, ma invece lo ha detto personalmente ad uno degli attori coinvolti, un giudizio che arriva da una delle voci meno appassionate della saga di George Lucas e quindi ancor più importante nella sua obiettività.

L'apprezzamento di Ford arriva dopo la reazione positiva dell'originale Lando Calrissian, l'attore Billy Dee Williams. Secondo quanto riferito da Donald Glover, pare che Williams abbia amato "Solo: A Star Wars Story". Dopo questi riscontri positivi, vedremo se lo spin-off sull'iconico Han Solo riuscirà o meno a ricompattare il fandom di Star Wars, recentemente diviso dal controverso "Gli Ultimi Jedi".

