Fast And Furious 9, dopo 13 anni c'è un nuovo sceneggiatore

Di Federico Boni martedì 15 maggio 2018

Il lanciatissimo Daniel Casey per lo script di Fast And Furious 9.

Fast And Furious 9 uscirà il 10 aprile del 2020, ma per la prima volta dopo oltre 15 anni avrà un nuovo sceneggiatore. Chris Morgan, che ha sceneggiato gli ultimi sei capitoli del franchise Universal (da The Fast and the Furious: Tokyo Drift in poi), dovrà infatti passare la mano, in quanto impegnato con lo script dello spin-off interamente decicato ai personaggi di Dwayne Johnson e Jason Statham.

Sarà quindi Daniel Casey, autore dell'imminente Kin e dello sci-fi The Heavy, a prendere il suo posto. A riportare l'indiscrezione l'Hollywood Reporter. A dirigere il nono capitolo della saga una vecchia conoscenza come Justin Lin, regista di Tokyo Drift, Solo parti originali, Fast And Furious 5 e Fast And Furious 6.

La Universal ha già annunciato anche l'uscita di Fast & Furious 10, in sala il 2 aprile del 2021. Gli 8 film del franchise hanno fino ad oggi incassato 5 miliardi e 132.1 di dollari.

Fonte: Comingsoon.net