Papillon: trailer e poster del remake con Charlie Hunnam e Rami Malek

Di Pietro Ferraro mercoledì 23 maggio 2018

Papillon: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film remake di Michael Noer nei cinema italiani dal 27 giugno 2018.

A 45 anni di distanza dall'uscita nelle sale cinematografiche dell'originale, sono stati rilasciati un trailer e un poster di Papillon, remake del classico del 1973. Charlie Hunnam e Rami Malek interpretano rispettivamente Henri "Papillon" Charriere e Louis Dega, ruoli interpretati originariamente da Steve McQueen e Dustin Hoffman in questo film basato su un'incredibile storia vera.





Basato sull'autobiografico best-seller internazionale, Papillon è un inno alla vita e alla libertà, una celebrazione del potere salvifico dell’amicizia, un'avventura unica e travolgente. Il film segue l'epica storia di Henri "Papillon" Charrière (Charlie Hunnam), uno scassinatore della malavita parigina che viene incastrato per omicidio e condannato a scontare la pena nella famigerata colonia penale sull'Isola del Diavolo. Determinato a riconquistare la libertà, Papillon crea un'improbabile alleanza con un altro condannato, l’eccentrico contraffattore Louis Dega (Rami Malek), che in cambio di protezione, accetta di finanziare la fuga di Papillon, creando con questo un indistruttibile legame di amicizia.

Il romanzo autobiografico originale "Papillon" è stato pubblicato per la prima volta in Francia nel 1969 da Henri Charriere. Il libro racconta la sua straziante esperienza di condannato e incarcerato per un omicidio non commesso nella Guyana francese per un periodo di 14 anni tra il 1931 e il 1945. Charriere, soprannominato Papillon, parola francese per "farfalla" ritratta in un tatuaggio che portava sul petto, ha sempre sostenuto che la storia che ha raccontato nel libro era vera, ma ci sono alcuni che hanno affermato il contrario.

Charriere ha sostenuto fino alla sua morte avvenuta nel 1973, lo stesso anno in cui è stato rilasciato il film originale Papillon, che la storia che aveva scritto nel suo libro era totalmente vera, ma l'autenticità della storia è stata contestata da un giornalista francese di nome Gerard de Villiers nel suo libro "Papillon épinglé", in cui si sosteneva che solo il 10% dell'incredibile storia di Charriere descritta nel libro era effettivamente vera. Villiers ha affermato che c'erano molte somiglianze tra il libro di Charriere e un libro del 1938 chiamato "Dry Ghillotine" di Rene Belbenoit, che racconta la sua incarcerazione e la fuga da una colonia penale francese nella Guyana francese. L'editore di "Papillon" Robert Laffont ha ammesso in un'intervista prima della sua morte che Charriere aveva presentato "Papillon" come un romanzo, ma che aveva suggerito la pubblicazione come un romanzo autobiografico.

L'originale Papillon è stato diretto da Franklin J. Schaffner (Patton, Il pianeta dellle scimmie) da una sceneggiatura adattata di Dalton Trumbo (Spartacus) e Lorenzo Semple Jr. (I tre giorni del Condor, Perché un assassino). Il remake è diretto dal regista danese Michael Noer alla sua prima produzione americana, da una sceneggiatura di Aaron Guzikowski (Prisoners), con un cast di supporto che include Yorick Van Wageningen, Roland Møller, Tommy Flanagan ed Eve Hewson.

Papillon arriva nei cinema italiani il 27 giugno 2018.

Fonte: Collider