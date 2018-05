211 Rapina in Corso: trailer italiano del thriller d'azione con Nicolas Cage

Di Pietro Ferraro martedì 15 maggio 2018

211 Rapina in Corso: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul thriller d'azione con Nicolas Cage nei cinema italiani dal 14 giugno 2018.

Notorious Pictures ha reso disponibile un trailer italiano di #211 Rapina in Corso, il thriller d'azione con Nicolas Cage su un lungo stallo durante una delle più sanguinose rapine in banca degli Stati Uniti.

Il film, il cui titolo fa riferimento al codice della polizia per una rapina in corso, vede Cage nei panni dell'agente di polizia di Mike Chandler, un poliziotto della vecchia scuola che porta un giovane civile in un giro di pattugla quando si trovano colti impreparati nel mezzo di un colpo ad una banca, circondati da uomini altamente addestrati e pesantemente armati.





Los Angeles, 1997. Quattro spietati criminali armati assalgono la Bank of America, trasformando 26 persone, tra impiegati e clienti, in ostaggi ad alto rischio. Le squadre speciali entrano in azione con il supporto dell’Interpol, ma sarà l’agente Chandler (Nicolas Cage) a prendere il comando della negoziazione che si rivelerà la più lunga e sanguinaria della storia americana.

Scritto e diretto da York Shackleton, regista di Kush e Pretty Perfect, #211 Rapina in Corso è interpretato anche Cory Hardrict (American Sniper), Michael Rainey Jr. (Power), Ori Pfeffer (Hacksaw Ridge), Weston Cage (Lord of War), Sophie Skelton (Outlander) e Alexandra Dinu (Bullet Head).

#211 Rapina in Corso arriverà nei cinema italiani il 14 giugno 2018.