Deadpool 2: nuova action figure "Hot Toys" di Wade Wilson

Di Pietro Ferraro martedì 15 maggio 2018

Hot Toys annuncia una nuova action-doll del Wade Wilson di Ryan Reynolds ispirata al sequel "Deadpool 2", nei cinema italiani dal 15 maggio 2018.

Il "Mercenario Chiacchierone" torna nei cinema italiani dal 15 maggio con il sequel Deadpool 2. In questo atteso sequel Wade Wilson (Ryan Reynolds) combatte contro il viaggiatore del tempo Cable (Josh Brolin), per proteggere un giovane mutante mentre assembla alcuni compagni mutanti in un team chiamato "X-Force", una costola degli X-Men.

Per celebrare l'uscita di Deadpool 2, Hot Toys annuncia una nuova action-doll realizzata in scala 1/6 (circa 31 cm di altezza per oltre 30 punti di articolazione) ispirata all'iconico e irriverente supereroe Marvel.

La figure dispone di un set di 12 mani guantate intercambiabili per le varie prese; una testa mascherata con 5 paia di occhi intercambiabili per creare numerose combinazioni di espressioni di Deadpool, una dettagliata replica dell'iconico costume di Deadpool rosso e nero e una maglietta da addestramento degli X-Men.

Immancabili le armi di Deadpool che includono una coppia di katane di metallo, un paio di shuriken, un pugnale (con custodia) e due pistole (con fondine). Come bizzarri accessori "bonus" troviamo anche l'unicorno preferito dell'antieroe mutante e un paio di tacchi a spillo intercambiabili.

Fonte: Hot Toys