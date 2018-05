Mile 22: trailer e poster del thriller d'azione con Mark Wahlberg

Di Pietro Ferraro mercoledì 16 maggio 2018

Mile 22: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul thriller d'azione di Peter Berg nei cinema americani dal 3 agosto 2018.

E' arrivato online il primo trailer di Mile 22, quarta collaborazione tra il regista Peter Berg e Mark Wahlberg. La coppia ha già lavorato insieme per Lone Survivor, Boston - Caccia all'uomo e Deepwater - Inferno sull'oceano.

Nel trailer vediaamo Mark Wahlberg come parte di un team chiamato "Overwatch" talmente segreto che secondo il governo non esiste, e i cui membri nel trailer vengono definiti "fantasmi".

In "Mile 22" seguiamo James Silva interpretato da Wahlberg, un operativo di un'unità tra le più preziose e meno conosciute della CIA. Supportato da una squadra tattica top-secret, Silva deve recuperare e trasportare una risorsa che contiene informazioni potenzialmente letali al Miglio 22 per l'estrazione prima che il nemico li raggiunga.

Gli ultimi film di Peter Berg con Mark Wahlberg hanno ricevuto critiche positive, ma per quanto riguarda gli incassi solo Lone Survivor si è rivelato un successo, mentre Boston - Caccia all'uomo e Deepwater - Inferno sull'oceano, entrambi usciti nel 2016, hanno fatto poco più del loro budget di produzione.

Oltre a Mark Wahlberg, il cast di "Mile 22" include Lauren Cohan (The Walking Dead), Iko Uwais (The Raid), Ronda Rousey (Fast & Furious 7) e John Malkovich (Burn After Reading). Mile 22 è previsto in uscita nei cinema americani dal 3 agosto 2018.