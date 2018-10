Red Zone – 22 miglia di fuoco: trailer italiano del thriller d'azione con Mark Wahlberg

Di Pietro Ferraro martedì 9 ottobre 2018

Red Zone – 22 miglia di fuoco: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul thriller d'azione di Peter Berg nei cinema italiani dal 15 novembre 2018.

Lucky Red ha reso disponibile un trailer italiano di Red Zone – 22 miglia di fuoco (22 Mile). Il regista di “Battleship” torna al cinema con un’adrenalinico thriller d'azione con protagonista Mark Wahlberg.

Mark Wahlberg è un agente speciale dei servizi segreti con una missione letale e pericolosa: dovrà proteggere un informatore a conoscenza di segreti che potrebbero sventare attacchi terroristici di portata catastrofica. Insieme alla sua squadra lo scorterà per 22 miglia, in una corsa contro il tempo per portarlo fuori dal paese. Durante il viaggio dovrà scontrarsi contro squadre d’assalto e nemici armati pronti a tutto.

Il cast di "Red Zone – 22 miglia di fuoco" include anche la fighter MMA e modella Ronda Rousey, Iko Uwais, Lauren Cohan e John Malkovich.





Mile 22: nuovo trailer e locandine del thriller d'azione con Mark Wahlberg

Terzo trailer del thriller d'azione Mile 22 accompagnato da un nuovo brano del trio hip-hop dei Migos.

Mile 22, già si lavora al sequel Il sequel di Mile 22 si farà. Anche sei il film non è ancora uscito in sala.

In un thriller moderno e viscerale di Peter Berg, Mark Wahlberg interpreta James Silva, un agente dell'unità più apprezzata e meno conosciuta della CIA. Supportato da una squadra tattica top-secret, Silva deve recuperare e trasportare una risorsa con informazioni potenzialmente letali al Miglio 22 per l'estrazione prima che il nemico piombi su di loro. L'intero piano non sembra contemplare grossi rischi, ma tutto va in malora molto velocemente come possiamo vedere nel nuovo trailer. Tanto per rendere chiaro quanto disperata sia la situazione, il personaggio Silva di Wahlberg ad un certo punto dice "Se falliamo, non c'è un piano di riserva".

Mile 22 ha iniziato le riprese a novembre del 2017 e ha concluso la produzione il mese successivo ad Atlanta in Georgia. Le riprese si sono poi spostate in Colombia e Bogotà a gennaio e febbraio 2018. Il 5 febbraio 2018, il presidente colombiano Juan Manuel Santos ha viistato una delle location colombiane per salutare e incontrare alcune delle star del film. Il regista Peter Berg voleva che il presidente Santos provasse a girare una delle scene d'azione del film, ma lui ha declinato. Il film Mile 22 è stato girato con l'intenzione di avviare un franchising e Berg ha recentemente dichiarato di avere già in programma un sequel.

Il cast di Mile 22 include anche la fighter MMA e modella Ronda Rousey, Iko Uwais, Lauren Cohan e John Malkovich. Sia Rousey che Uwais si sono uniti al cast all'inizio del 2015, prima che Wahlberg venisse scelto come protagonista. Wahlberg ha firmato nel luglio del 2015 quando Peter Berg è stato confermato alla regia. A marzo di quest'anno, Wahlberg e Berg hanno annunciato che Mile 22 sarà la prima puntata di una trilogia di film.

Mile 22 arriva nelle sale americane il 17 agosto 2018.

Mile 22: secondo trailer del thriller d'azione con Mark Wahlberg e Iko Uwais

Disponibile un nuovo trailer di Mile 22 del regista di Lone Survivor Peter Berg che torna a collaborare Mark Wahlberg per un action-thriller che vede Wahlberg e la sua squadra della CIA che cercano di trasportare un agente straniero (l'Iko Uwais dell'action "The Raid") attraverso le strade di Bogotà in Colombia.

Il trailer è piuttosto schietto e promette adrenalina, sparatorie, brutali corpo a corpo, il veterano John Malkovich, esplosioni a profusione, un missile chiamato "Mano di Dio" e Lauren Cohan meglio conosciuta come la "Maggie" della serie tv The Walking Dead.

Il cast è completato dall'attrice artista marziale mista e judoka Ronda Rousey (I Mercenari 3, Fast & Furious 7), Nikolai Nikolaeff (serie tv Daredevil), Carlo Alban (serie tv Prison Break), Terry Kinney (serie tv Oz), l'attrice indiana Poorna Jagannathan (serie tv The Night Of) e la rapper sudcoreana CL.





In un thriller moderno e viscerale del regista di "Lone Survivor", Mark Wahlberg interpreta James Silva, un agente dell'unità più apprezzata e meno conosciuta della CIA. Supportato da una squadra tattica top-secret, Silva deve recuperare e trasportare una risorsa con informazioni potenzialmente letali al Miglio 22 per l'estrazione prima che il nemico piombi su di loro.





Mile 22: trailer e poster del thriller d'azione con Mark Wahlberg

E' arrivato online il primo trailer di Mile 22, quarta collaborazione tra il regista Peter Berg e Mark Wahlberg. La coppia ha già lavorato insieme per Lone Survivor, Boston - Caccia all'uomo e Deepwater - Inferno sull'oceano.

Nel trailer vediaamo Mark Wahlberg come parte di un team chiamato "Overwatch" talmente segreto che secondo il governo non esiste, e i cui membri nel trailer vengono definiti "fantasmi".

In "Mile 22" seguiamo James Silva interpretato da Wahlberg, un operativo di un'unità tra le più preziose e meno conosciute della CIA. Supportato da una squadra tattica top-secret, Silva deve recuperare e trasportare una risorsa che contiene informazioni potenzialmente letali al Miglio 22 per l'estrazione prima che il nemico li raggiunga.

Gli ultimi film di Peter Berg con Mark Wahlberg hanno ricevuto critiche positive, ma per quanto riguarda gli incassi solo Lone Survivor si è rivelato un successo, mentre Boston - Caccia all'uomo e Deepwater - Inferno sull'oceano, entrambi usciti nel 2016, hanno fatto poco più del loro budget di produzione.

Oltre a Mark Wahlberg, il cast di "Mile 22" include Lauren Cohan (The Walking Dead), Iko Uwais (The Raid), Ronda Rousey (Fast & Furious 7) e John Malkovich (Burn After Reading). Mile 22 è previsto in uscita nei cinema americani dal 17 agosto 2018.