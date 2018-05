Muscle, un action-comedy per Vin Diesel

Di Federico Boni mercoledì 16 maggio 2018

Ancora progetti 'adrenalinici' per Vin Diesel.

Nuovo progetto in arrivo per Vin Diesel. La STXfilms, divisione della STX Entertainment di Robert Simonds, ha infatti annunciato oggi che il divo di XXX sarà il protagonista di un nuovo potenziale franchise con l'action-comedy Muscle.

"Conosco Vin da più di un decennio, dopo aver lavorato a stretto contatto con lui nel franchise di Fast and Furious, e sono entusiasta di poter tornare a questo genere", ha dichiarato Adam Fogelson, Presidente di STXfilms. "Muscle è la miscela perfetta di azione e commedia che i suoi milioni di devoti fan in tutto il mondo hanno imparato ad amare grazie a lui, e crediamo che abbia le potenzialità per diventare il suo prossimo grande franchise".

Diesel ha recitato e prodotto i cinque film di maggior successo di The Fast and the Furious, oltre ad aver doppiato "Groot" in entrambi i film dei Guarde in Avengers: Infinity War. A breve inizierà le riprese di Bloodshot con la Sony, per poi girare e produrre xXx4 e Fast and Furious 9.

