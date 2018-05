Zombieland 2 al cinema nel 2019: torna il cast originale

Di Federico Boni mercoledì 16 maggio 2018

Zombieland si farà.

10 anni dopo il primo capitolo, uscito nelle sale d'America il 2 ottobre del 2009, Zombieland potrebbe finalmente andare incontro all'agognato sequel. Ad annunciare il potenziale evento Rhett Reese e Paul Wernick, sceneggiatori intercettati da Vulture che hanno confermato anche il ritorno del cast originale.

"Stiamo per festeggiare il decimo anniversario di Zombieland. Zombieland è uscito nell'ottobre del 2009. Non sappiamo cosa avremo per il decimo anniversario, ma potrebbe essere uno Zombieland 2 ... La speranza è quella di iniziare a girare all'inizio del 2019, per poi uscire il 19 ottobre. Abbiamo informazioni che non possiamo condividere interamente, in questo momento, ma possiamo solo dire che i fan di Zombieland, che hanno sognato uno Zombieland 2, saranno presto accontentati".

Sul set del film originale, costato 23.6 milioni di dollari e in grado di incassarne 102.4 in tutto il mondo, Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Emma Stone e Abigail Breslin, con Ruben Fleischer alla regia. Reese e Wenick, in questi 10 anni, hanno co-sceneggiato Deadpool e GI Joe 2, mentre al momento sono al lavoro su Cluedo e Six Underground di Michael Bay.