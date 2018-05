Stasera in tv: "Harry e Meghan" su Canale 5

Di Pietro Ferraro venerdì 18 maggio 2018

Canale 5 stasera propone Harry e Meghan (Harry and Meghan: A Royal Romance), romance biografico di Menhaj Huda e interpretata da Murray Fraser e Parisa Fitz-Henley





Cast e personaggi

Parisa Fitz-Henley: Meghan Markle

Laura Mitchell: Catherine Middleton

Burgess Abernethy: Principe William

Murray Fraser: Principe Harry

Steve Coulter: Principe Charles

Trevor Lerner: Tom Markle

Bonnie Soper: Principessa Diana

Clare Filipow: Stella

Barbara Wallace: Lady Victoria

Constance Ejuma: Christina

Deborah Ramsay: Camilla Bowles

Sasha Rojen: Giovane Meghan Markle

David Quinlan: Bartender

Karin Inghammar: Violet Von Westenholtz

Robert Lawrenson: Reynolds





La trama

Cronaca del corteggiamento e della storia d'amore tra un amato principe e la sua nuova fidanzata. Harry e Meghan esplora la storia del principe Harry (Murray Fraser) e Meghan Markle (Parisa Fitz-Henley) dal momento in cui si sono incontrati grazie ad alcuni amici, attraverso il loro corteggiamento iniziale, quando erano in grado di mantenere la loro storia d'amore nascosta, fino all'intensa attenzione dei media di tutto il mondo, che pongono sotto i riflettori la loro relazione e la vita di Meghan come attrice americana divorziata.





Curiosità



II film è prodotto dal canale via cavo americano Lifetime.



Il regista Menhaj Huda ha diretto episodi di svariate serie tv tra cui EastEnders, Queer as Folk, Murphy's Law, The Royals e i film Kidulthood, Comedown e Everywhere and Nowhere.



Il film è stato scritto da Terrence Coli (Notorious, 90210, One Tree Hill) e Scarlett Lacey (The Royals , Mia Dolce Audrina).



L'attrice americana Parisa Fitz-Henley, che interpreta la collega Meghan Markle, ha interpretato Reva Connors nelle serie tv Jessica Jones e Luke Cage, è apparsa nei film Il Club di Jane Austen e L'apprendista stregone e ha interpretato ruoli in diverse serie tv tra cui Grey's Anatomy, CSI: NY, Private Practice, Blue Bloods e Midnight Texas.



L'attore Murray Fraser, che interpreta il Principe Harry, ha interpretato ruoli nelle serie tv The Lock e Victoria.







