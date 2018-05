Bleeding Steel: trailer e poster dell'action-thriller fantascientifico con Jackie Chan

Di Pietro Ferraro venerdì 18 maggio 2018

Bleeding Steel: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sull'action-thriller fantascientifico con Jackie Chan nei cinema americani dal 6 luglio 2018.

Lionsgate Premiere ha reso disponibili trailer e poster di Bleeding Steel, thriller sci-fi con protagonista l'immarcescibile Jackie Chan. Lo studio descrive il film come un "dramma ricco di azione che ricorda i tecno-thriller fantascientifici degli anni '80".

Il trailer inizia con uno scontro a fuoco contro alcuni cyborg guidati da quello che poi viene introdotto come il primo "super-bio warrior" al mondo. Il trailer afferma che questo guerriero è immortale, ma purtroppo per lui anche Jackie Chan non scherza, e nonostante i 64 anni suonati la star delle arti marziali è di nuovo pronta a salvare la situazione.

In Bleeding Steel, Jackie Chan interpreta Lin, un ispettore di polizia in una moderna Hong Kong. Mentre rintraccia un criminale squilibrato e mecha-potenziato, Lin scopre che un'invenzione biochimica di un genetista andata perduta è stata impiantata chirurgicamente nella sua figlia scomparsa. Con l'aiuto di un giovane hacker, Lin collega i punti tra il dispositivo che "infesta" sua figlia, il sinistro esercito del suo nemico e uno strano fenomeno culturale chiamato "Bleeding Steel".

Il film arriva dopo il sorprendente e ampiamente sottovalutato The Foreigner in cui Jackie Chan recitava al fianco di Pierce Brosnan sfoggiando un sorprendente registro drammatico a tutto tondo, consigliamo di recuperare il film disponibile in DVD.

Bleeding Steel è diretto dal regista Leo Zhang e vede protagonisti Callan Mulvey, Tess Haubrich, Na-Na OuYang, Damien Garvey e Show Lo. Lionsgate Premiere ha fissato una data di uscita americana del film al 6 luglio 2018.