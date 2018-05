Leonardo DiCaprio sarà Ulysses S. Grant per Steven Spielberg

Di Federico Boni venerdì 18 maggio 2018

Steven Spielberg e Leonardo DiCaprio pronti a ritrovarsi 16 anni dopo Prova a Prendermi.

Leonardo DiCaprio ritroverà Steven Spielberg 16 anni dopo Prova a Prendermi grazie al biopic su Ulysses S. Grant, generale dell'Unione nel corso della Guerra di secessione americana, comandante generale dell'esercito nonché 18º Presidente degli Stati Uniti d'America dal 1869 al 1877. Parola di Deadline.

Una produzione Lionsgate e Appian Way, con David James Kelly (Robin Hood allo script. Secondo quanto riportato dal sito questo film sarebbe improvvisamente diventato una 'priorità' per il regista di The Post e di Ready Player One, in realtà a breve di nuovo sul set per Indiana Jones 5 e successivamente chiamato a girare il remake di West Side Story.

Tra i principali artefici della vittoria Nordista nella guerra civile, Grant lavorò a stretto contatto con la presidenza di Abraham Lincoln. Non a caso proprio Spielberg, in Lincoln, l'ha già incrociato, affidandone gli abiti a Jared Harris. Per Steven potremmo quasi chiamarlo un inusuale 'sequel'.

Fermo dal premio Oscar ottenuto con The Revenant, DiCaprio è tornato in pista grazie al nuovo film di Quentin Tarantino, le cui riprese sono imminenti.