Serching: trailer italiano e poster del thriller con John Cho

Di Pietro Ferraro venerdì 18 maggio 2018

Serching: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film thriller di Aneesh Chaganty nei cinema italiani a settembre 2018.

Dopo l'Unsane di Steven Soderbergh arriva dagli States un altro film tutto girato con l'ausilio di dispositivi tecnologici di uso quotidiano. Sony Pictures ha reso disponibile un trailer italiano di Searching, nuovo thriller del regista Aneesh Chaganty che racconta la storia di una ragazza adolescente rapita, con John Cho nei panni di un padre disperato che utilizza ogni mezzo tecnologico a sua disposizione per rintracciare la figlia.





Dopo che la figlia sedicenne di David Kim (John Cho) scompare, viene aperta un'indagine locale e assegnato un detective al caso. Ma 37 ore dopo David decide di guardare in un luogo dove ancora nessuno aveva pensato di cercare, dove tutti i segreti vengono conservati: il laptop della figlia. In un thriller iper-moderno raccontato attraverso i dispositivi tecnologici che usiamo ogni giorno per comunicare, David deve rintracciare tutti i movimenti di sua figlia prima che scompaia per sempre.

L'attore John Cho, parlando del film in una recente intervista con EW, ha detto che il fattore più inaspettato per lui guardando il film per la prima volta con il pubblico del Sundance lo scorso gennaio, era che fosse incentrato su una famiglia asiatico-americana di seconda generazione in una storia che non si occupava della loro razza: "E' stato incredibilmente emozionante per me...È stato un nuovo traguardo".

Il cast di Searching include anche Debra Messing, Joseph Lee, Michelle La e Sara Sohn.