Star Trek: in sviluppo una nuova trilogia di film indipendenti

Di Pietro Ferraro venerdì 18 maggio 2018

CBS avrebbe in cantiere una nuova trilogia di film di Star Trek realizzati per il suo canale streaming.

Allerta trekker! Sembra che un'altra trilogia di Star Trek, totalmente separata da ciò che la Paramount sta facendo con Star Trek 4 e il film di Quentin Tarantino, sia in lavorazione. Tuttavia una battaglia legale potrebbe ostacolare il suo effettivo verificarsi. Il regista Nicholas Meyer, meglio conosciuto per il sequel Star Trek II: L'ira di Khan, ha rivelato di essere stato ingaggiato dalla CBS per scrivere una trilogia di film indipendenti per il loro servizio di streaming "CBS All Access".

Paramount conferma lo sviluppo di due diversi film di Star Trek Paramount sta attualmente sviluppando sia Star Trek 4 che lo Star Trek di Quentin Tarantino.

Per i fan di Star Trek il nome di Nicholas Meyer è particolamente gradito, poiché Star Trek II è ampiamente considerato il miglior film di Star Trek mai realizzato. Il regista ha rivelato la notizia del suo ingaggio durante una recente visita all'Università della California dove ha preso parte ad una discussione su Shakespeare e Star Trek.

Sono stato assunto per scrivere una trilogia indipendente di Star Trek. Non posso discuterne o dovrei uccidervi. Stavo scrivendo per CBS [All] Access....ma al momento CBS è in guerra con Paramount / Viacom.

Dopo le buone notizie arrivano quelle meno buone: CBS possiede i diritti televisivi per il franchise che stanno attualmente utilizzando per il buon Star Trek Discovery, con la seconda stagione attualmente produzione. La Paramount invece detiene i diritti cinematografici di Star Trek e anche se Meyer stesse lavorando a film concepiti per lo streaming, sempre di lungometraggi si tratta e ciò avrebbe portato Paramount a mettersi, come si suol dire, di traverso. In ballo c'è anche la questione di una potenziale fusione tra Viacom e CBS che consentirebbe all'universo cinematografico e televisivo di tornare a coesistere, dopo la separazione avvenuta tramite escamotage temporale nel reboot di J.J. Abrams del 2009.

L'anno scorso Nicholas Meyer aveva accennato a qualcosa parlando di un suo coinvolgimento in un progetto non direttamente correlato a Discovery: "Una cosa che non ha nulla a che fare con Discovery è che sto lavorando ad un altro progetto di Star Trek, ma non potrei neanche parlarne". All'epoca si era pensato ad una nuova serie tv, magari una serie prequel ambientata prima degli eventi de "L'Ira di Khan", ma questa ultima dichiarazione di Meyers getta una luce tutta nuova su quel misterioso progetto.

Paramount attualmente è impegnato con Star Trek su due fronti. Recentemente hanno assunto S.J. Clarkson per dirigere Star Trek 4, che segna la prima volta di una regista donna al timone di un film di Star Trek. Inoltre in parallelo lo studio sta sviluppando anche lo Star Trek di Quentin Tarantino scritto da Mark L. Smith (Revenant - Redivivo) e che punterebbe a contenuti "adulti" e ad un visto censura R-rated (divieto ai minori di 17 anni).

Fonte: Slash Film / Trek Core