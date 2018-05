Star Wars 9: un fumetto prequel preannuncia il destino di Leia?

Di Pietro Ferraro venerdì 18 maggio 2018

Il fumetto prequel "Poe Dameron" potrebbe accennare al destino del Generale Leia prima dell'Episodio IX.

ATTENZIONE!!! L'articolo contiene SPOILER sul fumetto Marvel "Poe Dameron N.26/27" e sul film "Star Wars: Gli Ultimi Jedi".

Come molti fan di Star Wars, siamo rimasti sorpresi nel vedere l'iconico personaggio del generale Leia non concludere il suo percorso in Star Wars: Gli Ultimi Jedi, con un finale che ha lasciato molti con la domanda su come sarà affrontata la morte dell'attrice Carrie Fisher il prossimo anno in Star Wars 9. Ora scopriamo che la serie a fumetti di Poe Dameron ha iniziato ad affrontare il triste futuro di Leia nella serie, forse rivelando come Leia verrà rimossa prima della nona puntata della saga di Star Wars.

La serie a fumetti di Poe Dameron ha approfondito i retroscena del leader della resistenza mostrando le origini, l'educazione e l'esperienza accumulata da Poe prima degli eventi di Star Wars: Il risveglio della Forza. Ora il fumetto "Numero 27" della serie ha raggiunto e superato gli eventi di Star Wars: Gli Ultimi Jedi, diventando di fatto un ponte tra gli episodi VIII e IX. Nel "Numero 26" dopo essere sopravvissuto alla battaglia di Crait, Poe racconta a Rey e Finn alcuni degli eventi del film dal suo punto di vista, e il racconto include anche il Generale Leia. Nel fumetto Leia viene mostrata seduta accanto a Chewbacca mentre sembra che stia percependo "echi" del passato probabilmente attraverso l'uso della Forza. E' un momento struggente con la Visione di Forza che mostra flashback di Leia e Han giovani sul Millennium Falcon.

Nel "Numero 27" del fumetto si conclude l'arco narrrativo in cui potrebbe venir fatto cenno anche al destino di Leia. Il fumetto inizia subito dopo gli eventi de "Gli Ultimi Jedi", e non sembra che il generale Leia sia al suo meglio. In uno dei momenti del film, Leia è stata scaraventata nello spazio, ma è riuscita a tornare sulla sua nave usando la sua connessione con la Forza. In realtà sembra che questo momento miracoloso per Leia non sarà privo di conseguenze. Nel fumetto Leia viene mostrata mentre si dirige verso l'interno del Falcon (appoggiandosi alla porta mentre cammina) per trovare Poe, Rey e Finn che discutono un piano di azione. Leia spiega loro che ha bisogno di riposare dato che "non è ancora al cento per cento" e che Poe e lei devono parlare.

Il fumetto prosegue il racconto, ma è chiaro che Leia non è fisicamente integra e così debilitata da far pensare a qualcosa di grave. Quando Poe e Leia finalmente hanno la possibilità di parlare, Leia rivela a Poe cosa ha visto nel futuro della Resistenza e quello che ha visto nel suo di futuro.

La verità è che non posso lasciare che tutto questo gravi sulle mie spalle per sempre, onestamente non so per quanto tempo dovremo resistere...La ribellione è andata avanti per decenni. E, mi dispiace dirlo, probabilmente molto più di quanto vorremmo...

Leia non lo dice apertamente, ma sta essenzialmente rivelando a Poe che prima o poi la Resistenza dovrà continuare la lotta senza di lei. E' un momento triste, ma che di certo non arriva inatteso. Ora non resta che capire se l'uscita di scena di Leia sarà tragica come quella di Solo, eroica come quella di Luke oppure Leia potrebbe abbandonare la lotta poiché troppo provata e trascorrere gli ultimi anni che le restano in pace.

Questa scena del fumetto Marvel ha tutta l'aria di una sorta di commiato per Leia e di un vero e proprio passaggio di testimone da Leia a Poe. Di certo si sentiva il bisogno di una adeguata conclusione per il personaggio di Leia, che non sarà nel nono film dopo la morte di Carrie Fisher.

Resta la domanda su come come l'Episodio IX affronterà l'uscita di scena di Leia, e a questo punto quel che risulta chiaro è il volo nello spazio di Leia era stato concepito per mostrare quanto potente fosse la connessione di Leia con la Forza, e che quello che vediamo nel fumetto è un escamotage che cambia totalmente il reale significato di quella scena da molti criticata, ma in realtà affine al cuore della saga che è la Forza e il suo intervento nei momenti cruciali.

Detto ciò le allusioni alle condizioni di Leia in "Poe Dameron #27" potrebbero però non significare nulla. La debolezza di Leia potrebbe essere nient'altro che una comprensibile stanchezza per una donna che ha perso troppo nella sua vita, ma la morte di Carrie Fisher getta indubbiamente un'ombra sul reale stato di salute del Generale Leia.

