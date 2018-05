Stasera in tv: "Il Viaggio di Arlo" su Italia 1

Di Pietro Ferraro sabato 19 maggio 2018

Italia 1 stasera propone Il viaggio di Arlo (The Good Dinosaur), film d'animazione del 2015 prodotto da Disney-Pixar e diretto da Peter Sohn.





Cast e personaggi

Doppiatori originali

Raymond Ochoa: Arlo

Jack McGraw: Arlo piccolo

Jack Bright: Spot

Sam Elliott: Butch

Anna Paquin: Ramsey

A. J. Buckley: Nash

Jeffrey Wright: Papo Henry

Frances McDormand: Mami Ida

Marcus Scribner: Buck

Ryan Teeple: Buck piccolo

Maleah Nipay-Padilla: Libby

Steve Zahn: Tonitrus

Mandy Freund: Nubifragio

Steven Clay Hunter: Tormenta

Peter Sohn: Silvano lo Sciamano

Dave Boat: Bubbha

Carrie Paff: Lurleane

Calum Mackenzie Grant: Pervis

John Ratzenberger: Earl

Doppiatori italiani

Lorenzo D'Agata: Arlo

Massimo Corvo: Butch

Perla Liberatori: Ramsey

Simone Mori: Nash

Alberto Angrisano: Papo Henry

Roberta Paladini: Mami Ida

Francesco Ferri: Buck

Emanuela Ionica: Libby

Christian Iansante: Tonitrus

Daniela D'Angelo: Nubifragio

Francesco Meoni: Tormenta

Enzo Avolio: Silvano lo Sciamano

Angelo Nicotra: Bubbha

Emanuela Damasio: Lurleane

Luigi Ferraro: Pervis

Renato Cecchetto: Earl





Trama e recensione

Che cosa sarebbe successo se il catastrofico asteroide che ha cambiato per sempre la vita sulla Terra non fosse mai caduto sul pianeta e i dinosauri non si fossero mai estinti? Il Viaggio di Arlo ci racconta di un viaggio epico nell’era della preistoria, dove un coraggioso e curioso dinosauro di nome Arlo stringe un’insolita amicizia con un essere umano. Attraversando luoghi aspri e misteriosi, Arlo imparerà ad affrontare le sue paure e scoprirà ciò di cui è veramente capace.







Curiosità



Il viaggio di Arlo ha avuto diversi problemi legati alla produzione. Il film è stato in produzione per sei anni e ha sofferto di differenze creative, problemi di storia, e il declino di qualità che Pixar ha subito da Cars 2 (2011) a Monsters University (2013). Il regista Bob Peterson è stato rimosso dal progetto nell'estate 2013, poco meno di un anno prima della data di uscita originale del film fissata al maggio 2014. Peterson è passato ad un altro progetto, mentre John Lasseter, Lee Unkrich, Mark Andrews e Peter Sohn sono intervenuti temporaneamente a lavorare su varie sezioni del film. Nel novembre 2013, a causa di ulteriori ritardi, Pixar ha licenziato sessantasette dipendenti della forza lavoro di 1200 dipendenti, dopo la chiusura del suo studio satellite in Canada un mese prima, quando circa 80 dipendenti erano già stati licenziati, ufficialmente per riorientare la Pixar e il suo quartier generale. "Per Pixar, è stato un evento drammatico", ha dichiarato Jim Morris, direttore generale dello studio e vice presidente esecutivo della produzione. "È stato difficile per la compagnia, la maggior parte degli studi avrebbero detto:"Il film va bene, non è male. E non era male, semplicemente non era bello, volevamo avere un grande film". Il 21 ottobre 2014, Peter Sohn è stato ufficialmente nominato nuovo regista. La storia è stata poi rielaborata e alcuni cambiamenti importanti hanno incluso l'abbassamento dell'età del protagonista e l'aggiunta del concetto stesso di natura che è diventato il principale antagonista. Mentre John Lithgow era ancora nel cast del film come Papo Henry (in seguito sarebbe stato sostituito), ha riconosciuto i fantastici cambiamenti nella sceneggiatura dichiaerando che: "Il film sarà migliore di quanto avessi mai immaginato".



I movimenti di Arlo sono basati su quelli di giovani elefanti.



In origine Arlo doveva essere più vecchio (circa diciassette anni) e doppiato da Lucas Neff. Tuttavia il regista Peter Sohn, al fine di trasmettere l'idea di un Arlo in maturazione, oltre a rappresentare accuratamente la relazione "ragazzo / cane" tra Arlo e Spot, ha deciso di renderlo più giovane (circa undici anni).



Il cast originale di voci includeva John Lithgow, Judy Greer, Bill Hader, Neil Patrick Harris e Lucas Neff, tutti sostituiti in seguito a importanti cambiamenti della storia. L'unico membro del cast originale rimasto è Frances McDormand.



Le statue dei dinosauri in Inside Out (2015) sono state usate come veri dinosauri in questo film.



Questo film è stato il film Pixar con il più basso incasso a livello nazionale e mondiale.



EASTER EGG: uno degli asteroidi all'inizio del film assomiglia al camioncino di Pizza Planet della serie Toy Story.



Secondo Bob Peterson, il regista originale del film, l'ispirazione per questo film è nata da una visita durante la sua infanzia alla Fiera Mondiale di New York del 1964, dove rimase molto impressionato da alcuni dinosauri animatronici.



EASTER EGG: "A113" è scritto con i bastoncini sulla parte destra della recinzione su cui è poggiato l'uccellino a cui Arlo si avvicina.



Questa storia è una storia alternativa, con il punto di divergenza che arriva all'incirca sessantacinque milioni di anni fa: l'asteroide dell'estinzione K-T mancò la Terra, quindi l'era dei dinosauri continuò.



Il viaggio di Arlo è il 50° film della Pixar.



Questo è il terzo film Pixar a non essere nominato ad un Oscar per il miglior film d'animazione. Il primo è stato Cars 2 (2011), e il secondo Monsters University (2013).



Quando Arlo si tuffa in acqua dopo aver giocato con i roditori, si può scorgere un polpo che ricorda Hank di Alla ricerca di Dory (2016), un accenno al successivo film della Pixar.



Il modo in cui i T-Rex combattono contro Bubbha e il suo branco rende omaggio ad una scena simile di Jurassic Park.



Il film costato tra i 175 e i 200 milioni di dollari, ne ha incassati nel mondo circa 332.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono dei fratelli Mychael Danna (Surf's Up - I re delle onde) e Jeff Danna (Silent Hill) alla loro prima collaborazione con Pixar. Mychael Danna ha vinto un Golden Globe ed un Premio Oscar per la colonna sonora originale di Vita di Pi.

Thomas Newman era stato originariamente designato per comporre le musiche del film, ma le complicazioni con il programma di Newman e ulteriori ritardi con la produzione del film lo hanno spinto ad abbandonare, sostituito da Mychael Danna.



La canzone del primo trailer ufficiale del film è "Crystals" di Of Monsters and Men.



TRACK LISTINGS:

1. Homestead

2. Hello Arlo

3. Chores

4. Make Your Mark

5. Fireflies

6. Critter Problem

7. You're Me and More

8. Family Struggle

9. Swept Away

10. Mountain Top

11. Lost in the Wild

12. Offerings

13. Unexpected Friend

14. Pet Collector

15. Swimming Lessons

16. Orphans

17. The Storm

18. I'm Never Getting Home

19. Storm Chasers

20. Bloodhound

21. Fight Them Rustlers

22. Run With the Herd

23. Returned CalL

24. Sky Sharks

25. Arlo's Vision

26. Rescue

27. Over the Falls

28. Goodbye Spot

29. Homecoming

30. Arlo Makes His Mark