Stasera in tv: "Salverò mia Figlia" su Rete 4

Di Pietro Ferraro sabato 19 maggio 2018

Rete 4 stasera propone Salverò mia Figlia (Deadly Daycare), film thriller del 2014 diretto da Michael Feifer e interpretato da Kayla Ewell, Christy Carlson Romano, Bryce Johnson e Ariella Nurkovic.





Cast e personaggi

Kayla Ewell: Rachel

Christy Carlson Romano: Gabby

Bryce Johnson: Daniel

Ariella Nurkovic: Mia

David Ulmer: Avvocato difensore

Tyler Rice: Troy

Caia Coley: Barbara

Kimberly Arland: Melissa

Thomas Bell: Brock

Michelle DeFraites: Rebecca

Robert Wu: Martin

Ian Stanley: Fowler

Kim Estes: Giudice Joyner





La trama

Dopo alcuni anni di difficoltà finanziarie, Rachel (Kayla Ewell) una giovane madre decide di tornare al lavoro per aiutare il suo ex marito con le spese di mantenimento. Con nessuno a cui affidare la loro figlia di 4 anni, Rachel decide di iscriverla ad un asilo nido locale chiamato "Little Ones". Dopo alcune settimane in cui nota un strano comportamento in Mia, Rachel conclude che sua figlia potrebbe essere stata maltrattata da Gabby (Christy Carlson Romano) una delle impiegate dell'asilo, che sembra avere un'attenzione morbosa per Mia.





