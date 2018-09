Pupazzi senza Gloria: trailer italiano e foto della commedia con Melissa McCarthy

Di Pietro Ferraro mercoledì 19 settembre 2018

Pupazzi senza Gloria: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla commedia di Brian Henson nei cinema italiani il 18 ottobre 2018.

Lucky Red ha reso disponibili un trailer italiano e un set di immagini ufficiali per Pupazzi senza gloria (The Happytime Murders), la commedia con pupazzi all'insegna del politicamente scorretto diretta da Brian Henson, regista di Festa in casa Muppet e I Muppet nell'isola del tesoro e interpretata da Melissa McCharty (Ghostbusters, Corpi da reato) ed Elizabeth Banks (Pitch Perfect, Hunger Games).

Chi l’ha detto che i Pupazzi sono per Bambini? Dopo Ted, scopri cosa fanno i pupazzi a Hollywood quando i marmocchi vanno a letto e gli adulti si scatenano. Sesso, pallottole, estasi e tante risate nel film più scorretto e irriverente dell’anno.

"Pupazzi senza gloria" è ambientato nell'infelice sottobosco di Los Angeles, dove pupazzi e umani convivono. Due detective in conflitto con un segreto condiviso, un umano (Melissa McCarthy) e un pupazzo, sono costretti a lavorare di nuovo insieme per risolvere i brutali omicidi dell'ex cast di pupazzi di un amato classico spettacolo televisivo.

Tra i doppiatori dell'edizione italiana c'è Maccio capatonda che presta la voce al pupazzo Philip "Phil" Phillips, doppiato in originale, da Bill Barretta, un ex-poliziotto caduto in disgrazia che ora fa l'investigatore privato. Phillips è stato il primo pupazzo a diventare un agente, ma poi venne licenziato dal corpo di polizia.

Pupazzi senza Gloria - The Happytime Murders: nuovo trailer, promo e locandine della commedia con Melissa McCarthy

Disponibili un nuovo trailer senza censure, un promo per gli spettatori poco educati in sala e 6 nuove locandine ufficiali della commedia Pupazzi senza Gloria (The Happytime Murders).

Dimenticate Sesame Street e I Muppet, "Pupazzi senza Gloria" sembra avere la stessa sarcastica e provocatoria irriverenza di Meet the Feebles, uno dei primissimi lavori di Peter Jackson. Il film ha una trama che strizza l'occhio a Chi ha incastrato Roger Rabbit? e include grotteschi pupazzi, droghe a volontà, violenza senza freni e riferimenti sessuali esagerati.

The Happytime Murders è interpretato da Melissa McCarthy, Maya Rudolph, Joel McHale e Elizabeth Banks. Questa "pupazzosa" commedia vietata ai minori è diretta da Brian Henson che ha recentemente vinto una disputa legale con lo studio dietro a "Sesame Street" ("Sesamo apriti" nella versione italiana) per alcune citazioni nel film del popolare show televisivo, vittoria che ha permesso a Henson di citare ancor di più l'iconico show nella sua campagna promozionale sottotitolando le locandine del suo film con: "Dallo studio che è stato denunciato da Sesame Street...".





The Happytime Murders è ambientato nell'oscuro ventre di Los Angeles, dove pupazzi e umani vivono insieme. Due detective in lotta, un umano e un pupazzo, sono costretti a lavorare insieme per cercare di scoprire chi sta brutalmente assassinando l'ex cast di "The Happytime Gang", un amato classico spettacolo di pupazzi.

"The Happytime Murders" è stato annunciato per la prima volta nel 2008 in sviluppo alla Jim Henson Company. Il film è stato successivamente acquisito da Lionsgate nel 2010 e originariamente vedeva Cameron Diaz come protagonista. Dopo che l'attrice ha abbandonato il ruolo nel 2011 gli è subentrata Katherine Heigl, ma le trattative non sono andate a buon fine (ma ve la immaginate la Heigl in mezzo ad un'orda di pupazzi sovraeccitati?). Si è quindi dovuto attendere fino al 2015, quando il progetto è stato ripreso da STX Entertainment, che ha poi deciso di riscrivere interamente il film. Dopo che il nome di Jamie Foxx è stato collegato al film per qualche tempo, nel 2017 è stato annunciato definitivamente che sarebbe stata Melissa McCarthy ad assumere il ruolo di protagonista "umana" del film.

La produzione di "Pupazzi senza Gloria" è iniziata nel settembre del 2017 e ha visto oltre 120 pupazzi usati per il film, quaranta dei quali sono stati costruiti su misura, con un team di burattinai che ha fatto un lavoro immenso per coordinare i set.

"Pupazzi senza gloria" arriverà nei cinema italiani il 18 ottobre 2018.

Fonte: Screenrant





The Happytime Murders: trailer senza censure della commedia con Melissa McCarthy

Sesame Street incontra Arma Letale nel primo "red bad" trailer di Happytime Murders, una commedia poliziesca in stile "Muppet". Il film è diretto da Brian Henson, figlio di Jim Henson e regista di Festa in casa Muppet e I Muppet nell'isola del tesoro.

Questo primo filmato di The Happytime Murders sembra una versione vietata ai minori di Chi ha incastrato Roger Rabbit con Melissa McCarthy al posto di Bob Hoskins e pupazzi invece che personaggi animati. L'idea di base è un universo alternativo dove pupazzi e umani coesistono, un po' come accadeva nella Los Angeles del pòliziesco Bright di Netflix dove esseri umani e creature fantastiche occupavano lo stesso piano di realtà.

Niente Sesame. Tutto Street. The Happytime Murders è una commedia "politicamente scorretta" ambientata nell'infelice sottobosco di Los Angeles, dove pupazzi e umani convivono. Due detective in conflitto con un segreto condiviso, un umano (Melissa McCarthy) e un pupazzo, sono costretti a lavorare di nuovo insieme per risolvere i brutali omicidi dell'ex cast di pupazzi di un amato classico spettacolo televisivo. Oltre alla McCarthy, il cast del film film include anche Maya Rudolph, Joel McHale, Leslie David Baker ed Elizabeth Banks.

La sceneggiatura di questa bizzarra ed intrigante follia è di Todd Berger da una storia di Berger e Brian Henson. Il film arriverà nelle sale americane il 17 agosto.