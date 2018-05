The Happytime Murders: trailer senza censure della commedia con Melissa McCarthy

Di Pietro Ferraro sabato 19 maggio 2018

The Happytime Murders: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla commedia di Brian Henson nei cinema americani il 17 agosto 2018.

Sesame Street incontra Arma Letale nel primo "red bad" trailer di Happytime Murders, una commedia poliziesca in stile "Muppet". Il film è diretto da Brian Henson, figlio di Jim Henson e regista di Festa in casa Muppet e I Muppet nell'isola del tesoro.

Questo primo filmato di The Happytime Murders sembra una versione vietata ai minori di Chi ha incastrato Roger Rabbit con Melissa McCarthy al posto di Bob Hoskins e pupazzi invece che personaggi animati. L'idea di base è un universo alternativo dove pupazzi e umani coesistono, un po' come accadeva nella Los Angeles del pòliziesco Bright di Netflix dove esseri umani e creature fantastiche occupavano lo stesso piano di realtà.

Niente Sesame. Tutto Street. The Happytime Murders è una commedia "politicamente scorretta" ambientata nell'infelice sottobosco di Los Angeles, dove pupazzi e umani convivono. Due detective in conflitto con un segreto condiviso, un umano (Melissa McCarthy) e un pupazzo, sono costretti a lavorare di nuovo insieme per risolvere i brutali omicidi dell'ex cast di pupazzi di un amato classico spettacolo televisivo. Oltre alla McCarthy, il cast del film film include anche Maya Rudolph, Joel McHale, Leslie David Baker ed Elizabeth Banks.

La sceneggiatura di questa bizzarra ed intrigante follia è di Todd Berger da una storia di Berger e Brian Henson. Il film arriverà nelle sale americane il 17 agosto.