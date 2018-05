Sorry to Bother You: trailer senza censure e locandine della commedia con Tessa Thompson e Danny Glover

Di Pietro Ferraro sabato 19 maggio 2018

Sorry to Bother You: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sullla commedia di Boots Riley nei cinema americani dal 6 luglio 2018.

Annapurna Pictures ha reso disponibili un nuovo trailer "red band" e 10 locandine ufficiali di Sorry to Bother You, il debutto alla regia di Boots Riley, che ha anche scritto la sceneggiatura di questa bizzarra e sorprendente comedy dal notevole cast.

Sorry to Bother You si svolge in una versione alternativa dell'odierna Oakland, in California. Il venditore telefonico Cassius Green scopre una chiave magica per il successo professionale che lo spinge in un universo macabro che stravolge la sua vita.

Il cast del film include Lakeith Stanfield, che interpreta il ruolo di Cassius, l'attore era nel cast di Scappa - Get Out, Tessa Thompson (la Valchiria di "Thor: Ragnarok") nei panni di Detroit, fidanzata del protagonista, Armie Hammer (Chiamami col tuo nome), Terry Crews (I Mercenari), Steven Yeun (The Walking Dead), Omari Hardwick (Power), Jermaine Fowler (Superior Donuts) e Danny Glover (Arma Letale) che interpreta un veterano di Call Center che propina strani consigli al protagonista.

La campagna di marketing include anche 10 coloratissimi poster e lo studio ha anche lanciato uno store di merchandise online, nel catalogo alcuni dei vistosi orecchini presenti nel film, oltre a t-shirt, accendini e tanto per non farsi mancare nulla tra gli oggetti elencati c'è anche la Toyota Tercel del protagonista.

Sorry to Bother You debutta nei cinema americani il 6 luglio 2018.