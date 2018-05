The Axiom: trailer e poster dell'horror sovrannaturale di Nicholas Woods

Di Pietro Ferraro sabato 19 maggio 2018

The Axiom: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film horror di Nicholas Woods.

Gli specialisti in cinema di genere Devilworks hanno recentemente presentato al Festival di Cannes l'horror indipendente The Axiom, e ora possiamo proporvi un trailer e alcune locandine del film scritto e diretto da Nicholas Woods che esordisce alla regia dopo aver diretto alcuni cortometraggi.





Mettendo a rischio la sicurezza dei suoi amici, una giovane donna si reca in una foresta alla ricerca della sorella scomparsa. Una volta inoltratisi nella natura selvaggia, il gruppo scoprirà di aver varcato una sorta di confine sovrannaturale e di essere entrati in un mondo multi-dimensionale pieno di mostri.

Strizzando l'occhio a The Blair Witch Project (senza il found-footage) e Evil Dead (senza lo splatter), Woods allestisce un promettente thriller sovrannaturale molto ambizioso e inquietante, che miscela il lato psicologico a quello prettamente orrorifico, un po' come abbiamo visto nel recente The Forest con Natalie Dormer, in un mix dal grande potenziale.

Il film è interpretato da William Kircher che ha interpretato il nano Bifur nella trilogia Lo Hobbit, Nicole Dambro (Pitchfork) Hattie Smith (The Chronicles of Spooner and Moustafa), Zac Titus (Criminal Minds), Taylor Flowers, Kathy Wu, Brandon Burtis, DeJean Brown, Maria Granberg, Marshall Fox e Aaron Berjohn.