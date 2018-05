Deadpool 2: la colonna sonora "Explicit Content" di Tyler Bates

Deadpool 2 ha debuttato nei cinema italiani e Blogo vi propone la colonna sonora del film composta da Tyler Bates.

Deadpool 2 è approdato nelle sale italiane si è rivelato un vero gioiellino, il film di David Leitch non è stato solo capace di eguagliare l'originale, cosa non da poco, ma anche di avere quel guizzo in più che pone questo secondo capitolo tra i migliori sequel di sempre.

Dopo avervi poposto la compilation di canzoni incluse nella colonna sonora di Deadpool 2, tra cui il brano "Ashes" di Celine Dion che accompagna i meravigliosi titoli di testa di stampo bondiano, oggi andiamo a proporvi le musiche originali del film composte da Tyler Bates, che hanno fatto notizia poiché la partitura di Bates è diventata la prima colonna sonora nella storia ad essere pubblicata con l'etichetta "Parental Advisory: Explicit Content". L'etichetta "Parental Advisory" è un'etichetta affissa dalla Recording Industry Association of America (RIAA) agli audio e alle registrazioni negli Stati Uniti contenenti uso eccessivo di linguaggio profano e/o altri riferimenti. Normalmente l'etichetta in questione è prevalentemente usata per gli album hip hop e rock, ma alcuni dei brani composti da Bates per Deadpool 2, interpretati da un coro di 38 voci, cantano versi del tipo "You Can't Stop This Motherf***er" e "Holy S**t Balls!".

Tyler Bates che ha musicato anche 300, Watchmen, Guardiani della Galassia e Guardiani della Galassia Vol. 2, torna a collaborare con David Leitch dopo aver musicato i primi due film del regista, John Wick e Atomica Bionda. Bates ha raccontato di aver invitato Leitch alla sessione di registrazione della colonna sonora alla 20th Century Fox, dove il coro stava eseguendo uno dei brani con "frasi prive di significato in finto-latino". Bates ha suggerito a Leitch di scrivere invece alcuni testi reali per sostituire queste frasi, che sono stati scritti durante una pausa di 20 minuti durante la sessione di tre ore, con questi testi incorporati alla fine nella partitura. Ecco cosa ha detto Tyler Bates riguardo ai testi di Leitch.

Dave ha avuto alcune idee e, seguendo il ritmo dei brani intonati dal coro, ha messo nero su bianco. E' stato piuttosto divertente, tra gli uomini che cantavano la parola "fuc**ing armonizzandola, e ottenere la giusta cadenza di "holy s**t balls!" per farla integrare davvero con la musica. Non è stato un atto di dissolutezza senza merito, è stato molto divertente. È molto raro poter lavorare su qualcosa di così alto livello professionale che abbraccia l'irriverenza di Deadpool.

Dopo aver scritto le frasi, Bates si è avvalso dell'aiuto della direttrice del coro Sally Stevens e dell'orchestratore e direttore Tim Williams per incorporarle nella colonna sonora pubblicata da Sony Classical, la stessa etichetta che ha pubblicato anche la colonna sonora di Titanic. Tyler Bates si è detto entusiasta del lavoro fatto.

Questa è una delle migliori realizzazioni che ho gestito nella mia carriera in questo settore.

Tyler Bates oltre a musicare Deadpool 2 ha recentemente fornito la colonna sonora per un altro film in uscita negli States il 3 agosto, la commedia d'azione al femminile The Spy Who Dumped Me, con Mila Kunis e Kate McKinnon.

TRACK LISTINGS:

1. X-Men Arrive

2. Fighting Dirty

3. Hello Super Powers

4. Escape

5. Vanessa

6. Weasel Interrogation

7. Holy S*** Balls

8. Mutant Convoy

9. The Name is Cable

10. Sorry for Your Loss

11. You Can't Stop this Mother F***er

12. Ice Box

13. Docking

14. Make the Whole World our B**ch

15. Pity D**k

16. Knock Knock

17. Let Me In

18. Maximum Effort

19. The Orphanage

20. Cable Flashback

21. Genuine High Grade Lead

22. Courage Mother F***er

