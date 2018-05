The Mule, Bradley Cooper ritrova Clint Eastwood

Di Federico Boni sabato 19 maggio 2018

Dopo American Sniper Clint Eastwood ritroverà Bradley Cooper.

Quattro anni dopo i 547,426,372 dollari incassati in tutto il mondo da American Sniper, Bradley Cooper ritroverà Clint Eastwood sul set di The Mule, film diretto e interpretato dal leggendario regista.

Nella pellicola Eastwood interpreta Earl Stone, 80enne senza un soldo che accetta un lavoro apparentemente semplice: deve solo guidare. Peccato che a sua insaputa l'uomo diventi un corriere della droga per un cartello messicano. Stone fa così bene il proprio lavoro che i carichi si fanno sempre più pesanti, con la DEA sulle sue tracce.

Cooper interpreterà l'agente della DEA alle calcagna di Clint, di nuovo sul set in qualità di attore a sei anni da Di nuovo in gioco dell'amico Robert Lorenz. Era invece dal 2008, anno di Gran Torino, che Eastwood non dirigeva se stesso. Ore 15:17 – Attacco al treno, ultimo film del regista, è stato uno dei meno apprezzati della sua carriera, con stroncature pesantissime e solo 58 milioni di dollari d'incasso dopo esserne costati 30.

