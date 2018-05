Cannes 2018, i pronostici in attesa della premiazione

Di Antonio Maria Abate sabato 19 maggio 2018

Festival di Cannes 2018: in attesa dei premiati, ecco i pronostici e i preferiti di Cineblog

Mezz’ora ci separa dalla premiazione che conclude ufficialmente l’edizione numero 71 del Festival di Cannes. Come di consueto, rimandiamo bilanci e quant’altro ad un secondo momento. Saranno davvero stati dei premi “politici”, come qui in Croisette si vocifera dall’inizio e non si è certo smesso di chiacchierare nelle ultime ore? Intanto ecco i nostri pronostici, seguiti dal nostro Palmares.

PRONOSTICI

Palma d'oro: Capharnaum, di Nadine Labaki

Grand Prix Speciale della Giuria: BlacKkKlansman, di Spike Lee

Prix de la mise en scène (regia): Jafar Panahi per Three Faces

Palma d'oro per il migliore attore: Marcello Fonte per Dogman

Palma d'oro per la migliore attrice: Samal Yeslyamova per Ayka

Premio della Giuria: Lazzaro Felice, di Alice Rohrwacher

Prix du Scénario (sceneggiatura): Shoplifters, di Hirokazu Kore-eda

Camera d’Or: Girl, di Lukas Dhont

CHI VORREMMO VINCESSE

Palma d'oro: The Wild Pear Tree, di Nuri Bilge Ceylan

Grand Prix Speciale della Giuria: Burning, di Lee Chang-dong

Prix de la mise en scène (regia): David Robert Mitchell per Under the Silver Lake

Palma d'oro per il migliore attore: Marcello Fonte per Dogman

Palma d'oro per la migliore attrice: Joanna Kulig per Cold War

Premio della Giuria: Lazzaro Felice, di Alice Rohrwacher

Prix du Scénario (sceneggiatura): Shoplifters, di Hirokazu Kore-eda