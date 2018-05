The Spy Who Dumped Me: trailer e poster della commedia d'azione con Mila Kunis e Kate McKinnon

Di Pietro Ferraro domenica 20 maggio 2018

The Spy Who Dumped Me: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla commedia d'azione con Mila Kunis e Kate McKinnon nei cinema americani dal 3 agosto 2018.

Lionsgate ha reso disponibile un primo trailer di The Spy Who Dumped Me, la nuova commedia d'azione con protagoniste Mila Kunis e Kate McKinnon.

The Spy Who Dumped Me segue Audrey (Mila Kunis) e Morgan (Kate McKinnon), migliore amiche trentenni di Los Angeles, che sono improvvisamente spinte in una cospirazione internazionale quando l'ex fidanzato di Audrey (Justin Theroux) si presenta nell'appartamento di lei braccato da una squadra di letali killer. Le due amiche intraprendono così una spericolata avventura in tutta Europa dove devono sfuggire ad alcuni dei migliori assassini del mondo e ad un misterioso agente segreto britannico (Sam Heughan), mentre pensano ad un piano per salvare il mondo come lo conosciamo.

Entertainment Weekly ha incontrato la regista Susanna Fogel, che ha parlato di come l'idea della storia sia emersa per la prima volta durante un pranzo con il suo co-sceneggiatore David Iserson (Mad Men, New Girl, Mr. Robot).

Prima di iniziare a scrivere il film, ci limitavamo a sederci e sfogarci sui nostri sogni infranti, poi alla fine ci siamo scontrati l'un l'altro, quindi abbiamo capito se potevamo far ridere l'un l'altro, era un buon segno. uno di noi ha detto, Broad City incontra Bourne. Il nostro punto di partenza è stato: cosa faremmo se dovessimo scappare dalla polizia con la mia Toyota Prius? Cosa faremmo se ci trovassimo di fronte ad un assassino? Probabilmente lo prenderei in giro per qualcosa che sta indossando.

Il cast di supporto comprende anche Gillian Anderson, Olafur Darri Olafsson, Fred Melamed, Ivanna Sakhno e Hasan Minhaj, con Erica Huggins produttore attraverso la Imagine Entertainment di Ron Howard e Brian Grazer che sono i produttori esecutivi. Il primo film di Susanna Fogel è una commedia indipendente del 2014, Life Partners, con Kate McKinnon in un cameo. McKinnon è stato il primo casting di The Spy Who Dumped Me, con Fogel che ha rivelato dettagli sul suo primo incontro con Mila Kunis e su come sapeva che avrebbe lavorato bene con McKinnon, nonostante le attrici non fossero in grado di eseguire una lettura insieme per testare la sintonia.

Quando mi sono seduta con Mila, ho appreso che era una persona calorosa, divertente e con i piedi per terra proprio come Kate, sospettavo che si sarebbero piaciute a vicenda. È uno strano gioco a quiz. In un certo senso è come psicanalizzare qualcuno davanti ad un caffè per due ore, fai lo stesso con l'altra persona, e poi decidi come evitare che si provochino a vicenda.

The Spy Who Dumped Me è previsto in uscita nelle sale americane il 3 agosto 2018.

Fonte: Collider