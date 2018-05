Godzilla: City on the Edge of Battle - nuovo trailer del sequel d'animazione Toho

Di Pietro Ferraro domenica 20 maggio 2018

Godzilla City on the Edge of Battle: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film d'animazione Toho nei cinema giapponesi dal 18 maggio 2018.

Il 18 maggio ha debuttato nei cinema giapponesi Godzilla: City on the Edge of Battle di Toho e Polygon, sequel del film d'animazione dello scorso anno Godzilla: Monster Planet.

Disponibile online un nuovo trailer di questo secondo film, di cui è già stato annunciato un sequel dal titolo Godzilla: Planet Eater, terzo film che uscirà a novembre 2018 e che dovrebbe includere anche King Ghidorah.

In "City on the Edge of Battle", diretto da Kobun Shizuno e Hiroyuki Seshita, si racconta l'ascesa dalle profondità del pianeta di una mostro di una nuova razza soprannominato "Godzilla Earth". Evolutosi per 20.000 anni, la creatura si erge a 300 metri di altezza, pesa oltre 100.000 tonnellate e brandisce un potere così distruttivo che Haruo e i suoi compagni non hanno altra scelta che mettere in gioco le loro vite. In aiuto di Haruo però arriva Miana, membro di una tribù aborigena chiamata Houtua. Sono i primi umanoidi che i "rimpatriati" hanno incontrato. Potrebbero discendere dagli umani?

"Il nostro dio tribale è stato distrutto da Godzilla. Tutto ciò che ci rimane sono queste uova. Chiunque abbia provato a combatterlo o a resistergli è stato annegato nel fuoco", dice la gente della tribù a Haruo, che risponde:" Questa è la nostra ultima speranza di recuperare la nostra casa". Nel frattempo Galu-gu, comandante Bilusaludo, è entusiasta di scoprire che le punte di freccia utilizzate dalla tribù di Houtua sono fatte di un particolare nanometallo. Era stato sviluppato nel 21° secolo come un'arma killer "anti-Godzilla" dispiegata durante la loro decisiva battaglia combattuta ai piedi del Monte Fuji, ma era stato distrutto prima che potesse essere attivato sotto forma di "Mecha-Godzilla". Il nanometallo era la sua sostanza di base e la prova che l'impianto di produzione può ancora essere usato.

Fonte: BD