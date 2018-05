Cannes 2018, The House That Jack Built: l'associazione animalista PETA difende il film di Lars von Trier

Di Pietro Ferraro domenica 20 maggio 2018

l'associazione animalista PETA non condanna le scene di violenza sugli animali mostrate nel film "The House That Jack Built" di Lars von Trier.

ATTENZIONE!!! L'articolo contiene SPOILER sul film "The House That Jack Built" di Lars von Trier.

L'arrivo del nuovo film di Lars von Trier al Festival di Cannes ha portato con sé inevitabili polemiche legate alla violenza mostrata sullo schermo, ma è sembrato inevitabile visto lo stile provocatorio di Trier e il soggetto di The House That Jack Built, una rivisitazione delle efferate gesta di Jack lo squartatore ambientate in un america degli anni '70.

Sono giunte notizie da Cannes di centinaia di persone che hanno abbandonato la proiezione di The House That Jack Built in seguito ad una scena con omicidi di bambini e la loro mutilazione. Ora scopriamo che il film include anche scene di mutilazioni di animali, che se hanno scatenato l'indignazione di molti, sono state invece difese da PETA (People for the Ethical Treatment of Animal), associazione americana no-profit a sostegno dei diritti animali.

Nel film Matt Dillon interpreta un serial killer che persegue una sorta di ossessione artitica basata su efferati omicidi che l'uomo considera delle vere e proprie opere d'arte. A quanto sembra il film include una sequenza in cui l'assassino seriale mutila un'anatra, mentre un'altra scena non descritta nel dettaglio coinvolge una tigre.

A seguire la dichiarazione ufficiale rilasciata da PETA su una scena in particolare che ha scatenato polemiche.

A seguito di numerose chiamate riguardo ad una scena del film di Lars von Trier, The House That Jack Built, in cui un bambino usa un paio di pinze per tagliare la zampa di un anatroccolo, PETA ha confermato che la "zampa" in questione è stata creata usando trucchi cinematografici e silicone.

La vicepresidente senior di PETA, Lisa Lange, ha inoltre rilasciato un'ulteriore dichiarazione in un comunicato inviato al sito Bloody Disgusting:

Mentre le rappresentazioni di violenza gratuita come questa possono lasciare gli spettatori disgustati, è vero che i serial killer, come il personaggio del film, spesso iniziano torturando prima degli animali, rendendo la scena ancora più realistica e inquietante. PETA è anche felice di riferire che le immagini delle tigri nel film sono state riprese da filmati di repertorio, dimostrando ancora una volta che non è necessario utilizzare animali selvatici vivi nelle produzioni, grazie alle molte alternative più umane che i cineasti hanno oggi abbracciato.

Il "via libera" di PETA di certo non riuscirà a placare le polemiche, specialmente quelle legate al mostrare violenza sui bambini. Vedremo quanto e in che modalità queste polemiche influiranno sul riscontro che avrà il film di Lars von Trier al momento della sua uscita nelle sale.

Fonte: BD