The Mermaid: Lake of the Dead - trailer e poster del film horror russo con sirena malvagia

Di Pietro Ferraro domenica 20 maggio 2018

The Mermaid: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film horror di Svyatoslav Podgaevskiy nei cinema russi dal 19 luglio 2018.

Disponibili online trailer in lingua inglese e poster di The Mermaid, un nuovo horror di produzione russa che mette al centro del racconto una malvagia sirena che rivela una inarrestabile deriva da stalker.

Siren: trailer e poster del film horror di Gregg Bishop Torna in un lungometraggio per il grande schermo la demone Lily dell'antologia horror "V/H/S".

Dopo l'horror Siren del 2016 e la nuova serie tv "Siren" appena rinnovata per una seconda stagione, è il turno di The Mermaid: Lake of the Dead raccontarci il lato oscuro di queste mitologiche creature acquatiche.

A seguire la sinossi ufficiale del film, diretto da Svyatoslav Podgaevskiy (The Bride).





Una sirena malvagia s'innamora di Roman, fidanzato di Marina e punta a tenerlo lontano da Marina e portarlo nel suo "Regno della Morte" sott'acqua. La Sirena è una giovane donna che è annegata alcuni secoli fa. Marina ha solo una settimana per superare il suo terrore dell'acqua, per rimanere umana nella lotta mortale con i mostri e non diventare lei stessa un mostro.

Il trailer è piuttosto interessante dal punto di vista dell'impatto visivo, l'idea è quella di rielaborare / aggiornare la figura della "sirena" come uno spettro vendicativo nello stile degli horror giapponesi, in questo caso si aggiunge l'elemento dell'amore conteso che innesca una battaglia tra umano e sovrannaturale.

Il cast di The Mermaid: Lake of the Dead include Viktoriya Agalakova, Igor Khripunov, Efim Petrunin, Nikita Elenev e Sesil Plezhe.

Fonte: BD