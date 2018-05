Box Office Usa, Deadpool 2 boom con 125 milioni - Infinity War vede i 2 miliardi

Di Federico Boni domenica 20 maggio 2018

Deadpool 2 ha detronizzato Infinity War.

Peggio del primo capitolo, ma sicuramente soddisfatto. Deadpool 2 ha conquistato la vetta del botteghino americano, con 125 milioni di dollari incassati in 72 ore di programmazione. Più su l'esordio show del 2016, quando il titolo Fox sbalordì tutti con 132,434,63 dollari al debutto. Costato il doppio rispetto al primo, il film di David Leitch ha raggiunto quota 301 milioni di dollari in tutto il mondo. Davvero niente male.

Detronizzato dopo 3 settimane da dominatore assoluto Avengers: Infinity War, secondo e in grado di incassare altri 29 milioni, per un totale americano di 595,032,959 dollari. Cadrà il muro dei 600. Sarà il 2° titolo Disney del 2018 a riuscire nell'impresa dopo i 697,182,785 dollari di Black Panther. Worldwide, Infinity War ha raggiunto l'astronomica cifra di 1,813,732,959 dollari. E' così diventato il 4° incasso di tutti i tempi, inflazione esclusa, dietro Avatar, Titanic e Star Wars VII. Molto probabilmente cadrà il muro dei 2 miliardi di dollari.

Esordio da 12.5 milioni per Book Club della Paramount, seguito dai 31 di Life Of The Party, dai 29 di Breaking In, dai 92 di Rampage, dai 3.8 di RBG e dai 176 di A Quiet Place. Show Dogs ha invece debuttato con poco più di 6 milioni. 200.000 dollari con 4 copie appena, infine, per il ritorno in sala di 2001: Odissea nello Spazio. Weekend a senso unico il prossimo grazie all'uscita monster di Solo: A Star Wars Story, altro titolo Disney pronto a sbancare. Da battere i 155,081,681 dollari all'esordio di Rogue One, primo e fino ad oggi unico spin-off di Star Wars.