Kedi - La Città dei Gatti: trailer italiano del documentario al cinema il 22 e 23 maggio

Il 22 e 23 maggio arriva nelle sale italiane con Wanted Cinema il documentario Kedi - La Città dei Gatti, il lungometraggio diretto da Ceyda Torun che ha incantato gli USA, dove ha incassato oltre 2,8 milioni di dollari, e l'Europa con oltre 77 mila ingressi in Francia e oltre 550mila dollari incassati in Olanda.

La regista turca Ceyda Torun ha vissuto a Istanbul la sua infanzia e con questo film porta sul grande schermo l’importanza che i gatti hanno in questa comunità.

Sono cresciuta a Istanbul fino gli undici anni - ha spiegato Ceyda Torun - e credo che la mia infanzia sarebbe stata infinitamente più solitaria se non fosse stato per i gatti e io non sarei la persona che sono oggi. Sono stati i miei amici e confidenti e dopo il trasferimento, ogni volta che mi capitava di tornare a Istanbul, trovavo la città sempre meno riconoscibile a eccezione di una cosa: i gatti, unico elemento costante e immutato che incarnava l'anima stessa della metropoli. Questo film è, per molti versi, una lettera d'amore a quei gatti e alla città.