Mowgli - Il Figlio della Giungla: nuovo trailer italiano del film di Andy Serkis

Di Pietro Ferraro venerdì 9 novembre 2018

Mowgli - Il Figlio della Giungla: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film d'avventura di Andy Serkis in esclusiva su Netflix dal 7 dicembre 2018.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Disponibile un nuovo trailer italiano di Mowgli - Il Figlio della Giungla, il nuovo live-action diretto da Andy Serkis in arrivo su Netflix il prossimo 7 dicembre.

Andy Serkis con il suo "Mowgli" ha provato a reinventare il classico "Il libro della giungla" di Rudyard Kipling in cui un ragazzo diviso tra due mondi accetta il suo destino e diventa una leggenda. Mowgli (Rohan Chand) non è mai veramente appartenuto né alla natura selvaggia della giungla né al mondo civilizzato dell'uomo e se inizialmente è contento della decisione di tornare tra gli uomini, in seguito scopre che c'è qualcosa di sbagliato nel mondo che l'ha generato, quando deve fare una scelta tra gli umani e la sua famiglia di animali.

Per quanto riguarda il cast vocale, "Mowgli" è davvero in grado di rivaleggiare con il recente live-action Il libro della giungla di Disney. Il cast include Rohan Chand nei panni di Mowgli, Andy Serkis nei panni di Baloo, Christian Bale nel ruolo di Bagheera e Benedict Cumberbatch nel ruolo di Shere Khan. Kaa, il serpente è interpretato da Cate Blanchett, Akela leader del branco di lupi ha la voce di Peter Mullan, la iena scavatrice Tabaqui è interpretata da Tom Hollander, Nisha, la lupa femmina che adotta il piccolo Mowgli come uno dei i suoi cuccioli è interpretata da Naomie Harris mentre il Fratello Lupo di Mowgli ha la voce di Jack Reynor.

Il "Mowgli" di Andy Serkis dall'intrigante digressione "dark" sembra davvero qualcosa di alternativo ai film della Disney. Da segnalare una motion-capture di altissimo profilo, ma le aspettative erano altissime vista l'esperienza accumulata da Serkins sul campo, l'attore è diventato ormai un esperto dopo aver interpretato lo hobbit Gollum, lo scimpanzé Cesare e il malvagio Leader Supremo Snoke nei nuovi film di Star Wars.

Mowgli - Il Figlio della Giungla: primo trailer italiano del film di Andy Serkis

Warner Bros. ha reso disponibile un primo trailer italiano Mowgli - Il Figlio della Giungla di Andy Serkis, il nuovo adattamento cinematografico, realizzato in un mix di Motion capture e live action del classico di Rudyard Kipling, "Il libro della giungla".

La storia segue l’infanzia del bambino Mowgli, allevato da un branco di lupi nella giungla dell’India. Mentre apprende le dure regole della giungla, sotto la tutela dell’orso Baloo e della pantera Bagheera, Mowgli viene accettato dagli altri animali come uno di loro - da tutti, eccetto uno: la temibile tigre Shere Khan. Nella giungla, però, potrebbero nascondersi insidie ben peggiori che il bambino dovrà affrontare in un percorso alla scoperta delle proprie origini umane.

Gli attori interpreti degli animali protagonisti sono il vincitore del Premio Oscar Christian Bale (“The Fighter”, la trilogia “Il cavaliere oscuro”) nel ruolo della scaltra pantera Bagheera; la vincitrice del Premio Oscar Cate Blanchett (“Blue Jasmine”, “The Aviator”) è la sinistra serpe Kaa; il candidato Oscar Benedict Cumberbatch (“The Imitation Game”, “Avengers: Infinity War”) interpreta la temibile tigre Shere Khan; la candidata Oscar Naomie Harris (“Moonlight”, “Skyfall”) è Nisha, la mamma lupa che adotta Mowgli da bambino tra i suoi cuccioli; Andy Serkis (la trilogia “Il pianeta delle scimmie”, “Star Wars: Gli ultimi Jedi”) è il saggio orso Baloo. Nei ruoli umani Matthew Rhys (“The Post”) interpreta Lockwood; Freida Pinto (“Knight of Cups”) è Messua e il giovane attore Rohan Chand (“Amore, cucina e curry”, “Bad Words”) interpreta Mowgli, il bambino allevato dai lupi. A completare il cast Peter Mullan (“Tommy’s Honour”) è il leader del branco di lupi, Akela; Jack Reynor (“Transformers 4: L’era dell’estinzione”) il Fratello Lupo di Mowgli; Eddie Marsan (“Ray Donovan” per la TV) il compagno di Nisha, Vihaan; e Tom Hollander (“Ogni tuo respiro”) la iena spazzino Tabaqui.

“Mowgli” è prodotto da Steve Kloves (“Animali fantastici e dove trovarli”), Jonathan Cavendish (“Ogni tuo respiro”, produttore mocap per il film “Godzilla”); e David Barron (la saga “Harry Potter”), con Nikki Penny come produttrice esecutiva. La sceneggiatura del film è della figlia di Kloves, Callie Kloves.

Nel team creativo di Serkis troviamo il direttore della fotografia Michael Seresin (The War – Il pianeta delle scimmie”), lo scenografo Gary Freeman (“Tomb Raider”) e i montatori Mark Sanger (Premio Oscar® per “Gravity”), Alex Marquez (“Snowden”) e Jeremiah O’Discroll (“Flight”). Le musiche sono di Nitin Sawhney (“Ogni tuo respiro”).

Una presentazione Warner Bros. Pictures per una produzione Imaginarium, “Mowgli” sarà nelle sale cinematografiche italiane dal 25 ottobre 2018.