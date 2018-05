Metal Gear Solid: Hideo Kojima approva Jordan Vogt-Roberts alla regia del live-action

L'entusiasmo, lo scrupolo e la passione dimostrati da Jordan Vogt-Roberts per il progetto live-action dei videogiochi Metal Gear Solid ha ricevuto il miglior sostegno possibile, con il regista Hideo Kojima che ha dato la sua benedizione. Metal Gear Solid è uno dei franchise videoludici più popolari e "cinematografici" di sempre, e il suo protagonista "Solid Snake" è diventato una vera e propria icona.

Metal Gear Solid: il regista Jordan Vogt-Roberts parla del film Jordan Vogt-Roberts fornisce un aggiornamento sull'atteso adattamento live-action del videogame Metal Gear Solid.

Nonostante lo stampo cinematografico del capolavoro di Kojima, adattare un videogioco preservandone l'appeal è qualcosa che ancora non ha trovato pieno riscontro sul grande schermo, vedi la cocente delusione del live-action di Assassin's Creed con Michael Fassbender, ma ci sono anche delle eccezioni come l'ampiamente sottovalutato reboot Tomb Raider con Alicia Vikander. La serie Metal Gear Solid necessita di un adattamento scrupoloso e quando il regista Jordan Vogt-Roberts è stato annunciato per il progetto, ha subito assicurato che il film di Metal Gear Solid rimarrà fedele ai giochi e che sarà realizzato solo ed esclusivamente con l'appoggio e la benedizione del suo creatore Hideo Kojima.

Il fatto che Vogt-Roberts abbia mostrato così tanta attenzione per Metal Gear Solid non è passato inosservato, tanto che il regista ha ricevuto il supporto di Kojima. Vogt-Roberts ha rivelato l'approvazione ricevuta dall'autore della serie su Twitter, con Kojima che scrive di essere "convinto che nessuno, a parte lui, possa dirigere" l'adattamento di Metal Gear Solid.

Jordan Vogt-Roberts e Hideo Kojima hanno avuto diversi incontri in cui hanno parlato del film di Metal Gear Solid e anche del prossimo progetto di Kojima, Death Stranding.

Il film di Metal Gear Solid oltre al regista del reboot Kong: Skull Island ha anche uno sceneggiatore designato, Derek Connolly che ha collaborato con Vogt-Roberts per Kong: Skull Island, ha co-sceneggiato il blockbuster Jurassic World e l'imminente sequel Jurassic Word: Il regno distrutto (nei cinema dal 7 giugno) e sta attualmente lavorando al remake di Navigator.

Vogt-Roberts per il momento sembra totalmente concentrato su Metal Gear Solid, anche se il regista ha recentemente mostrato interesse per i film Marvel e in particolare per lo spin-off Gambit.

I’ve been keeping this a secret for a while but it a great honor to announce that @HIDEO_KOJIMA_EN wrote an introduction to the liner notes of the Japanese KINGS OF SUMMER release.



In it he says “I’m convinced that no one but him can direct "METAL GEAR SOLID".



❗️❗️❗️ pic.twitter.com/vfdD3CLhRo