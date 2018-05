Spider-Man 2, torna Michael Keaton - arrivano i Sinistri Sei?

Di Federico Boni martedì 22 maggio 2018

Michael Keaton sarà ancora una volta l'Avvoltoio in Spider-Man: Homecoming 2.

Spider-Man 2, Jake Gyllenhaal in trattative per il ruolo di Mysterio Esordio Marvel per Jake Gyllenhaal. Dopo l'annuncio di Jake Gyllenhaal in trattative per il ruolo di Mysterio, si torna a parlare dell'atteso sequel di Spider-Man: Homecoming grazie a Michael Keaton. Colui che fu Batman tornerà infatti nei panni di Adrian Toomes / Avvoltoio. Al termine del primo capitolo, dopo i titoli di coda, una scena mostrava Keaton in galera insieme a Mac Gargan (Scorpione), con i due che pianificavano un piano per uccidere l'Uomo Ragno.

E' facile quindi immaginare che la Sony, dopo Venom, abbia finalmente deciso di ampliare il proprio Universo Marvel ai Sinistri Sei, supercriminali alleati per sconfiggere Spider-Man. Da anni si parla di un film a loro interamente dedicato. Dottor Octopus, Avvoltoio, Uomo Sabbia, Mysterio, Electro e Kraven, i Sinistri Sei originali, forse pronti a sbarcare in sala.

In cabina di scrittura Chris McKenna ed Erik Sommers, con Jon Watts di nuovo alla regia. Riprese imminenti e uscita in sala datata 5 luglio 2019.

