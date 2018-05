Ulysses - A dark Odyssey: trailer italiano, foto e poster del film di Federico Alotto

Di Pietro Ferraro martedì 22 maggio 2018

Ulysses - A dark Odyssey: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film drammatico di Federico Alotto nei cinema italiani dal 14 giugno 2018.

Il 14 giugno Ulysses - A dark Odyssey di Federico Alotto debutta nelle sale italiane distribuito dalla società torinese Adrama.

Basato sull’immortale poema omerico e ispirato al celebre romanzo "Ulysses" di James Joyce, il film è un thriller psicologico ambientato nell’immaginaria Taurus City, città distopica del prossimo futuro. Al centro della vicenda la storia d’amore tra Ulisse e Penelope, qui rivisitata in chiave postmoderna.





Taurus City, giorni nostri. Un militare di carriera, soprannominato Ulysses, rientra dal fronte portando nel corpo e nell’anima i segni della guerra. Una guerra che prova a dimenticare cercando risposte nel passato. Rimasto per sette anni in un luogo dimenticato da tutti, riesce a fuggire ed a tornare a casa, ma scopre che sua moglie Penelope è scomparsa. Grazie all’aiuto di Niko, compagno d’armi con cui ha condiviso il dramma della guerra, intraprende la sua personale Odissea alla ricerca della donna. I due incontrano figure inquietanti e surreali: il kebabbaro Pòpov, Aeo “Dio dei venti”, l’enigmatica e bellissima transessuale Hermes, Cici un’affascinante maitresse, The Seer che conosce il passato di Ulysses e gli rivela che ha un figlio, la seducente Kaly ed infine Alcyde che, dopo aver ascoltato le sue vicende, lo accompagna nell’ultimo tratto del viaggio. Ognuno dei personaggi che Ulysses incontra gli restituisce, nel bene e nel male, un pezzo della sua storia.

Dietro la macchina da presa il torinese Federico Alotto, autore anche della sceneggiatura insieme ad Andrea Zirio, che ha avuto l’idea della trasposizione in chiave moderna dell’Odissea omerica e che nel film interpreta il personaggio di Ulysses, e a James Coyne, affermato scrittore di Hollywood (Sherlock Holmes III, Tekken, Treasure Island, Vikingdom).

Nel cast internazionale spiccano lo statunitense Danny Glover, indimenticabile partner di Mel Gibson nella saga "Arma letale", il tedesco Udo Kier, attore di culto che ha lavorato con registi del calibro di Gus van Sant, Werner Herzog, Dario Argento e Lars von Trier, e la cantante inglese Skin, leader della band "Skunk Anansie" ed ex giudice di X Factor. Nei panni di Ulysses il torinese Andrea Zirio, affiancato da Anamaria Marinca nel ruolo di Penelope, già acclamata protagonista di 4 mesi, 3 settimane, 2 giorni di Cristian Mungiu, vincitore della Palma d'oro come miglior film al 60º Festival di Cannes. Nel cast anche l'attrice americana Jessica Polsky, divenuta nota al pubblico italiano grazie alla sit-com Camera Café interpretando il ruolo di Jessica.

Tra i doppiatori italiani del film troviamo Ugo Pagliai per Danny Glover, Dario Penne per Udo Kier, Selvaggia Quattrini per Anamaria Marinca e Adriano Giannini per Andrea Zirio.

“Ulysses - A dark Odyssey” è distribuito e prodotto dalla torinese Adrama, con il sostegno di FCTP Film Commission Torino Piemonte.