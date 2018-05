Jet Li: su Twitter una foto mostra il preoccupante stato di salute dell'attore cinese

Di Pietro Ferraro martedì 22 maggio 2018

Una preoccupante foto condivisa da un fan su Twitter mostra un Jet Li irriconoscibile a causa di gravi problemi di salute.

The Hollywood Reporter ha pubblicato una preoccupante foto della star d'azione internazionale Jet Li, fotografato durante un'apparizione in Tibet, foto in cui l'attore è praticamente irriconoscibile. Jet Li ha annunciato nel 2013 di soffrire di ipertiroidismo e di problemi cardiaci e l'immagine mostra l'attore 55enne oltremodo invecchiato e sofferente. L'attore dopo l'annuncio dei suoi problemi di salute si era ritirato dalla recitazione, anche se un recente casting l'ha annunciato nel ruolo dell'Imperatore nel remake live-action Mulan di Disney.

Quando Jet Li ha rivelato il suo ipertiroidismo nel 2013, erano già tre anni che l'attore combatteva con la malattia. I medici hanno prescritto a Li farmaci per controllare la frequenza cardiaca e gli è stato anche consigliato di smettere immediatamente di fare film d'azione o avrebbe rischiato di "passare il resto della sua vita su una sedia a rotelle". L'ultima volta che abbiamo visto Jet Li sullo schermo è stato nel sequel I Mercenari 3 del 2014 e l'attore doveva apparire anche xXx: Il ritorno di Xander Cage del 2016, ma in seguito è stato sostituito da Donnie Yen, e ora probabilmente sappiamo quali erano le "ragioni sconosciute" che hanno causato quel rimpiazzo dell'ultimo minuto.

Li è un devoto buddista ed è stato fotografato in Tibet mentre visitava un tempio. Li ha parlato della sua fede nel buddismo come un grande supporto nell'affrontare la sua malattia. Dal suo ritiro dalla recitazione Li ha dedicato la maggior parte del suo tempo alla sua organizzazione di beneficienza, The One Foundation, che sostiene la Croce Rossa e altre organizzazioni umanitarie internazionali. Li ha creato la The One Foundation nel 2007, dopo che lui e la sua famiglia in vacanza alle Maldive sono riusciti a sopravvivere al massiccio tsunami del 2004.

Ultimo di cinque figli, Li perde il padre quando aveva due anni. All'età di 8 anni scopre l'arte marziale Wushu, vincendo la sua prima copmpetizione nazionale a soli 9 anni. Li pratica il Wushu fino all'età di 19 anni, poi abbandona per recitare in film di successo, diventando un nuovo divo del cinema di arti marziali con film come Once Upon a Time in China, The Master, Fist of Legend e Black Mask, prima di debuttare a Hollywood nel 1998 con Arma Letale 4.







So, apparently, Jet Li is suffering from "hyperthyroidism and spinal problems" and this is him now ❤️😓: pic.twitter.com/Ss0W2EL96D

— simón (@StxNaty) 19 maggio 2018

Fonte: THR