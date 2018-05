Charlize Theron sarà Megyn Kelly in un film sullo 'scandalo Roger Ailes'

Di Federico Boni martedì 22 maggio 2018

Charlize Theron produttrice e protagonista del film che porterà in sala lo scandalo che travolse Roger Ailes.

Charlize Theron interpreterà Megyn Kelly in un film dedicato a Roger Ailes, celebre produttore televisivo di Fox News costretto alle dimissioni dopo l'esplosione di uno scandalo sessuale.

La Kelly, che ha lavorato come anchorwoman per per oltre dieci anni per Fox News, venne spinta dalla rete a sostenere Ailes, travolto dalle accuse di molestie, rifiutandosi. Nel film potrebbero trovare spazio altri personaggi legati al canale come Gretchen Carlson, Greta Van Susteren, Rupert Murdoch e l'ex conduttore Bill O'Reilly. La pellicola si concentrerà principalmente su ascesa e caduta di Ailes, repubblicano vicino ad ex presidenti come Richard Nixon e George Bush, morto nel 2017, ovvero un anno dopo le sue dimissioni.

In cabina di regia Jay Roach, con Charles Randolph, premio Oscar per La Grande Scommessa, allo script. La Theron farà anche da produttrice al progetto.

Fonte: Comingsoon.net